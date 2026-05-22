El entrenador de Racing se refirió a su propio rendimiento en el semestre y afirmó que no iba a tomar ninguna decisión en caliente. Señaló que el equipo tuvo muchos errores y no dio lo que venía dando en los últimos dos años.

El técnico de Racing no tomó decisiones en caliente después del 2-2 ante Caracas , que dejó a la Academia afuera del certamen a falta de una fecha.

El entrenador se refirió a su propio rendimiento en el semestre y afirmó que no iba a tomar ninguna decisión en caliente. Señaló que el equipo tuvo muchos errores y no dio lo que venía dando en los últimos dos años. El armado del plantel para el semestre que viene es un punto clave para la continuidad del técnico. La dirigencia planea vender algunos jugadores para equilibrar las cuentas, lo que podría influir en la decisión del entrenador.

El equipo de Avellaneda tendrá que enfocarse en la Copa Argentina, donde jugarán contra Defensa y Justicia en los 16avos de final el próximo domingo 31 de mayo





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