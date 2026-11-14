El Teatro Colón estrena 'La Tempestad' en catacumbas con ensayo general

El Centro de Experimentación del Teatro Colón presenta una lectura especial de 'La Tempestad' en las catacumbas. Dirigida por Martín Bauer, la obra une cine y danza en un formato único.

Actores y actrices del elenco principal se encuentran ubicados alrededor de una mesa en las catacumbas del Teatro Colón. Tienen en frente el texto de la última obra de William Shakespeare (1564-1616), La tempestad . Mientras tanto, afuera todo es caos y calles cortadas por la visita del Papa y también por los preparativos de la 35º Marcha del Orgullo. Los artistas leen el final del último acto en el ensayo de lo que será la lectura dirigida por Martín Bauer , a su vez director del Centro de Experimentación del Teatro Colón. Se realizará una única función (en formato work in progress ) el domingo 15 a las 13, con una duración de tres horas. La tempestad se representó por primera vez ante la corte de Jacobo I, sucesor de Isabel, el 1º de noviembre de 1611.

La estructura del ensayo de Shakespeare

Para concebir la isla donde transcurre la acción, Shakespeare puede haberse basado en algunos relatos de la colonización de América. Los traductores de esta versión, Marcelo Cohen y Graciela Speranza, sostienen que si se mira con crudeza, La tempestad es la historia de un desquite que toma la forma de una lección. La duración prevista tiene sentido porque, tal como asegura la dupla, parte del misterio está en la forma. La obra empieza con una tormenta a las dos de la tarde y recapitula las vicisitudes de Próspero; los siguientes cuatro actos y medio narran unas cuatro horas de acción. Por lo tanto, ya desde su concepción el autor apostó a una experiencia de la duración.

Also read La Plaga en Córdoba: de un proyecto escolar a un espectáculo de murga que llega al Teatro Ciudad de las Artes

La propuesta artística de Martin Bauer

Como todas las obras de Shakespeare, me parece que esta tiene que circular, asegura Bauer a Página/12. Por lo general, circulan las más conocidas: Hamlet , Romeo y Julieta , Macbeth , quizás Rey Lear . La tempestad para mí está en el top five pero circula mucho menos. Desde el inicio del proyecto apareció la idea de hacer una lectura, casi como si se tratara de un programa de streaming actual: papeles a la vista, micrófonos, sillas, una mesa. Sin embargo, resulta estimulante ver todo lo que puede pasar cuando irrumpen las palabras poderosas escritas por Shakespeare, incluso en un escenario austero, todavía despojado.

Integración de cine y música

La pieza presenta varias capas: a lo largo de esas tres horas se proyectarán fragmentos de películas de Andréi Tarkovski, Grigori Kózintsev, Béla Tarr y Akira Kurosawa y sonarán creaciones musicales de Iannis Xenakis, Morton Feldman, John Cage, John Luther Adams, Luciano Berio y David Lang. También se escucharán textos de otras obras de Shakespeare. Bauer remarca una frase de Antonio y Cleopatra que le llama particularmente la atención por la imposibilidad de encontrar explicaciones: La desolación engendra una mejor vida. Todo eso, además de la música en vivo, convive con la actuación y Bauer lo piensa como una continuidad. El diseño de escenografía y video es de Matías Otálora y el diseño sonoro quedó a cargo de Ismael Pinkler.

Advertisement

La influencia de Luciana Acuna

En este espectáculo hay algunas cosas que tienen mucho que ver conmigo, como las películas de Tarkovski, y otras que no tienen nada que ver conmigo como esta música que suena ahora, dice Bauer con un ritmo electrónico bastante duro de fondo y unas campanadas que funcionan como señal para los performers. Esa es la gracia, que uno pueda convivir con lo clásico y con lo nuevo, subraya. Mientras Bauer habla, los actores ensayan una coreografía a cargo de la bailarina Luciana Acuña. Ella entra para ordenar todo esto que ves; yo no podría hacerlo nunca, confiesa el director, y cuenta que La Grazia recien film de Paolo Sorrentino fue una gran inspiración por la incorporación de danza de manera caprichosa. Ahí funciona muy bien, asegura Bauer. Como querés que termine esta escena, le preguntan. El director chequea y supervisa pero también está abierto a escuchar propuestas. En algún momento Fanego hace una sugerencia parado arriba de la mesa y deciden probarla; el segmento de danza queda en manos de Acuña, que de esto sabe bastante.

La dinamica de los cuerpos

Sobre sus ideas coreograficas, ella dice: Es una lectura, entonces el cuerpo está en funcion de esa dinamica, pero cuando encarnan los personajes el cuerpo se involucra si o si. Para mí es muy lindo ver esas entradas y salidas: ellos entran a la escena como actores, encarnan personajes y se van como actores. Es interesante lo que pasa ahí con los cuerpos. La escenografía es muy austera, el centro es una mesa larga de tres cuerpos, entonces bailan juntos, muy cerca, como si fuese la respiración de un solo cuerpo, por lo tanto, lo grupal se torna una sola cosa y por momentos parecen monstruos de dos cabezas. Ese patron sencillo de movimiento permanecerá a lo largo de toda la obra: a veces bajo la forma de duos o trios y otras veces como grupo.