El TDA reconsidera la sanción a Montiel tras la expulsión en el Superclásico

River Plate inicia el proceso administrativo para revisar la expulsión de Montiel. El TDA evaluará el juego brusco grave contra Lautaro Blanco.

El Tribunal de Disciplina de la Liga Profesional de Fútbol ( TDA) está revisando la sanción impuesta a Nicolás Montiel por su expulsión en el Superclásico. River Plate ha iniciado el camino administrativo y reglamentario para que el lateral derecho vuelva a las canchas antes de lo previsto. Esta decisión busca mitigar el impacto negativo que la pena tenía en la plantilla del conjunto millonario.

El mecanismo de la apelación administrativa

La intención de River Plate dentro del estadio era solicitar la revisión de la medida disciplinaria. El club cuenta con la vía habilitada para apelar directamente ante el TDA para reconsiderar la pena. Este proceso permite analizar nuevamente los hechos ocurridos durante el partido y determinar si la severidad de la sanción inicial fue la correcta según el reglamento vigente.

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La decisión de no acudir a instancias superiores

River Plate no tiene la vía habilitada para acudir al Tribunal de Apelaciones en este caso. Al no existir esa opción, el enfoque se centró completamente en la instancia interna del TDA. Los dirigentes del club millonario trabajaron para presentar los argumentos necesarios dentro de este ámbito para intentar revertir o reducir la suspensión de Montiel.

El debate interno sobre los gestos del jugador

Antes de la votación, se esperaban dos encuentros en sintonía con lo que sucedió en el estadio. El debate interno entre los miembros del TDA incluyó la opción de actuar de oficio por los gestos que realizó el defensor al retirarse del estadio. El jugador hizo referencia a la final de Madrid con sus ademanes, lo que generó controversia adicional en la sala de reuniones.

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Los motivos de la votación dividida y las exclusiones

La cocina de una votación dividida y la rosca en el TDA definieron el resultado final. Se espera que el tribunal dé lugar a reconsiderar la pena tras este análisis exhaustivo. Entre sus miembros se encuentra un vocal clave que influyó en el desenlace. Por ser presidente, el titular no emitió voto durante la deliberación, dejando la decisión en manos de los restantes miembros del tribunal.

La base legal de la sanción y sus consecuencias

La sanción del TDA se basó en el artículo que precisó el juez de la cancha, y el 7, que refiere a que "el martillazo inicial marcó tres partidos out para Montiel". El cuerpo técnico identificó el evento como "juego brusco grave, producto de una fuerte entrada sobre Lautaro Blanco". Esta clasificación legal fue el pilar fundamental para mantener la suspensión inicial de tres encuentros.

El impacto en la alineación y el futuro inmediato

El análisis se centró solo en la jugada en cuestión, apoyándose en dos artículos del Código Disciplinario. Avanzar en el juicio por los gestos post-partido habría obligado a medir con la misma vara a otros jugadores que también hicieron ademanes en el Súper. Esta lógica llevó a descartar esa vía rápidamente para mantener la equidad en la aplicación del reglamento. Sin embargo, con el correr de las horas las pulsaciones empezaron a bajar en Núñez. El camino administrativo ya está en marcha para intentar salvar al jugador de perderse el cruce de octavos.