El Tribunal Arbitral del Deporte restablece el resultado de 1-0 a favor de Senegal en la Copa Africana, ante la indignación de la FRMF que denuncia falta de transparencia.

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) ha confirmado la apelación presentada por la Federación Senegalesa de Fútbol contra la Confederación Africana de Fútbol y la Real Federación Marroquí de Fútbol en relación con la final de la Copa Africana de Naciones Marruecos 2025. Esta resolución judicial elimina la victoria otorgada inicialmente a Marruecos y reconoce el triunfo de Senegal por 1-0 en el encuentro disputado en enero de este año. El organismo arbitral determinó que la decisión de la Junta de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol queda anulada y se restablece la medida de la Junta Disciplinaria.

Análisis legal de la doctrina del campo de juego

El fallo se basa en la doctrina del campo de juego, la cual impide cuestionar las decisiones arbitrales tomadas durante un encuentro, salvo que existan pruebas de arbitrariedad o mala fe. El TAS rechazó la interpretación de que el abandono momentáneo del campo por parte de los futbolistas senegaleses representara una infracción de los artículos 82 y 84 del reglamento de la competición. La sala consideró que el juez había cometido un error de derecho al afirmar que la decisión era arbitraria. El organismo aclaró que la potestad de reanudar el encuentro o suspenderlo definitivamente correspondía exclusivamente al criterio del árbitro. Ambos equipos habían regresado al terreno de juego y manifestado su voluntad de continuar, por lo que esa circunstancia no alcanzaba para considerar que había actuado de manera arbitraria.

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Posición oficial de la Federación Marroquí de Fútbol

La Real Federación Marroquí de Fútbol informó los pasos a seguir tras recibir la noticia de que el trofeo le fue devuelto a Senegal. En un comunicado emitido este martes, advirtieron que sus solicitudes no habían sido debidamente consideradas por el TAS. Señalan especialmente la no adopción de medidas legales necesarias frente a prácticas que vulneran la transparencia y credibilidad del proceso arbitral. El documento indica que la decisión no tomó en consideración la postura expresada por organismos internacionales responsables de las normas del fútbol, tanto la FIFA como la propia CAF. La FRMF completó que no se quedarán de brazos cruzados pese al revés que recibieron en esta instancia judicial.

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Denuncias de presunta corrupción en el tribunal

En el contexto del escándalo desatado a horas del fallo del TAS, Marruecos denunció una presunta llamada entre un juez del Tribunal y el presidente de la Federación de Senegal. Esta acusación refuerza la postura de la FRMF sobre la falta de transparencia en el procedimiento. Los jugadores de Senegal se retiraron del campo de juego luego de que el árbitro sancionara un penal a los 98 minutos. El organismo consideró que los artículos 82 y 84 no eran aplicables porque están destinados a establecer el resultado cuando el comportamiento lleva al árbitro a decretar su suspensión definitiva. Las responsabilidades disciplinarias derivadas de lo sucedido ya habían sido abordadas en procedimientos independientes por la CAF.