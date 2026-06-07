El tai chi, el ejercicio ideal para adultos mayores según Harvard, y otros temas destacados: eclipse solar histórico, dólar y gastronomía

Un recorrido por las noticias más relevantes: la práctica de tai chi recomendada para la tercera edad, el eclipse solar más largo del siglo, la cotización del dólar y un nuevo lanzamiento culinario en Buenos Aires.

Con el paso de los años, mantener la musculatura y la capacidad física se convierte en una de las principales preocupaciones para muchas personas, especialmente en la tercera edad.

La pérdida natural de masa muscular y la reducción de la fuerza pueden afectar la autonomía y calidad de vida. Entre las alternativas más recomendadas por especialistas aparece una disciplina milenaria que gana cada vez más adeptos entre los adultos mayores: el tai chi. Según publicaciones de la Facultad de Medicina de Harvard, esta práctica tradicional china, que combina respiración profunda, movimientos suaves y ejercicios de relajación, puede contribuir significativamente a mejorar el equilibrio, la coordinación y la estabilidad corporal.

Estos aspectos son cruciales para prevenir caídas y lesiones, particularmente en zonas vulnerables como caderas o tobillos. Además, el tai chi favorece el control de la presión arterial y promueve una sensación general de bienestar sin exigir en exceso las articulaciones ni aumentar el riesgo de traumatismos.

Existen incluso programas adaptados, como el Judo para adultos mayores, diseñados especialmente para trabajar la estabilidad, el control corporal y la fuerza funcional, siempre teniendo en cuenta los antecedentes de salud y las preferencias de cada individuo. La clave está en encontrar una actividad que se ajuste a las posibilidades personales y que pueda mantenerse a largo plazo, ya sea caminar, nadar, practicar yoga o, sin duda, el tai chi.

Mientras tanto, en el plano astronómico, llega el eclipse solar más largo del siglo, un evento extraordinario en el que el día se convertirá en noche durante unos minutos, un fenómeno que no se repetirá en más de 157 años. En el ámbito económico, el dólar blue continúa siendo un referente clave para el mercado informal; este domingo 7 de junio su cotización alcanza cierto valor, mientras que el dólar oficial y los dólares financieros CCL y MEP presentan sus propias fluctuaciones, información vital para seguir la semana en los mercados.

Por otro lado, en el sector gastronómico de Buenos Aires, el reconocido chef Pietro Sorba ha lanzado un nuevo menú de comida italiana en su restaurante de Génova, a un precio único que busca atraer a comensales en busca de alta calidad a un costo accesible





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