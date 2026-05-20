El 'Table Saver' y la tapa de desodorante en aerosol: una apuesta reutilizable y sostenible para las plantas

Este artículo explora cómo transformar en macetas reutilizables y sostenibles los soporte plástico blanco que normalmente se encuentran en las cajas de pizza y la tapa de un bote de desodorante en aerosol. La tendencia a reutilizar materiales como estos no solo reduce los residuos plásticos sino que también proporciona una alternativa económica y sostenible para cuidar de nuestras plantas en espacios reducidos o iniciantes en el mundo de las plantas.
La tapa de un bote de desodorante en aerosol y el soporte plástico blanco, que normalmente se usa en cajas de pizza, pueden utilizarse para crear macetas compactas y reutilizables para plantas.
Este método es ideal para jardineros urbanos y creadores de contenido de hogar que tienen poco espacio o quieren iniciarse en el mundo de las plantas sin invertir en macetas caras. La combinación funciona gracias a que la tapa actúa como un contenedor con drenaje natural y el soporte plástico añade altura y estabilidad a la maceta. La tendencia a reutilizar materiales como esta es una práctica realista y concreta de reducción de residuos plásticos que empieza en la cocina
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