El surgimiento del muskismo y la privatización de internet

El escritor, historiador, analista tecnológico y autor, junto con el filósofo Quinn Slobodian, del libro "Muskism: A Guide for the Perplexed", analiza el surgimiento del muskismo como una nueva síntesis entre poder tecnológico, inteligencia artificial, nacionalismo y desglobalización. Explora la creciente integración entre Silicon Valley y el Estado estadounidense, el avance de la IA como reorganizadora de la vida social y el desplazamiento de la política hacia una lógica de redes, memes y conflicto permanente.

El escritor, historiador, analista tecnológico y autor, junto con el filósofo Quinn Slobodian, del libro "Muskism: A Guide for the Perplexed", analiza el surgimiento del muskismo como una nueva síntesis entre poder tecnológico, inteligencia artificial, nacionalismo y desglobalización .

A partir de la figura de Elon Musk, explora la creciente integración entre Silicon Valley y el Estado estadounidense, el avance de la IA como reorganizadora de la vida social y el desplazamiento de la política hacia una lógica de redes, memes y conflicto permanente. También aborda el vínculo de Musk con la extrema derecha global, el rol de X y Grok, y las tensiones entre soberanía nacional y poder transnacional de las grandes tecnológicas. DE INTERNET PRIVATIZADA AL MUSKISMO.

"Los despidos en Twitter, llevados a cabo por Elon Musk tras adquirir la compañía en 2022, pueden verse como el punto de partida de la ola masiva de recortes en las empresas tecnológicas". —Internet nació con una promesa explícita de democratización: acceso universal, horizontalidad, el fin de los intermediarios. Hoy, uno de sus dueños más poderosos usa esa misma infraestructura para concentrar poder a una escala sin precedentes. ¿Qué falló en aquella promesa?

¿Fue una ilusión desde el principio, una oportunidad perdida o algo que fue activamente destruido? —Es una gran pregunta. El potencial democrático de internet es algo sobre lo que la gente viene escribiendo y reflexionando desde hace mucho tiempo. Diría que, en el origen de internet, no fue concebida precisamente como una tecnología democrática o democratizadora, sino más bien como un proyecto del ejército de Estados Unidos destinado a llevar capacidad de cómputo al campo de batalla.

Era, esencialmente, una manera de distribuir los recursos de información que el Pentágono tenía a su disposición, en un intento por librar guerras de manera más eficaz. Pero, como usted señala, la arquitectura de la tecnología sí tendía hacia cierto grado de descentralización y, a medida que fue adoptada y desarrollada durante los años 80 y especialmente en los 90, muchos de sus impulsores comenzaron a ver en internet algo inherentemente democratizador como tecnología.

Ahora, desde la perspectiva de 2026, muchas de esas promesas parecen haberse roto o quizá hayan sido, en cierta medida, ilusorias desde el principio. —La pandemia obligó a millones de personas a migrar su vida entera a plataformas privadas, trabajo, educación, salud, vínculos sociales. ¿Ese proceso de digitalización forzada fue el momento en que la captura privada de internet se volvió irreversible, o paradójicamente creó las condiciones para que más gente entendiera de quién dependía?

El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad





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