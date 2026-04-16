El supuesto romance de Marcelo Gallardo con una modelo uruguaya sacude el mundo del espectáculo

El entrenador Marcelo Gallardo habría mantenido una relación amorosa con la modelo Eliana Díaz durante el verano en Punta del Este. La modelo asegura que Gallardo le dijo que estaba separado de su esposa y que ella no se metería con un hombre casado. La relación, que duró cinco meses, terminó recientemente en medio del escándalo y tras recibir advertencias.

Las últimas horas han estado marcadas por la resonancia de un supuesto romance entre Marcelo Gallardo , la figura del fútbol, y Eliana Díaz , una modelo de 28 años con un pasado como concursante de Miss Universo Uruguay. Según las informaciones que han trascendido, esta relación habría florecido durante el pasado verano en la exclusiva localidad de Punta del Este. La noticia se hizo pública en el programa El Ejército de LAM, donde Pepe Ochoa compartió detalles y mensajes que respaldarían esta versión.

Ochoa afirmó haber recibido confirmación directa de la mujer involucrada, quien aseguró la existencia del vínculo con el reconocido entrenador. La modelo, según el relato de Ochoa, le habría solicitado que hiciera pública la información, no como un mero affair, sino como una relación que comenzó en enero de este año y se extendió hasta el presente.

La motivación detrás de esta revelación, según Eliana Díaz, es dejar claro que no actuó como amante, sino que mantuvo una relación en la que, hasta la fecha, se seguían viendo. Un punto crucial para la modelo es el supuesto argumento de Gallardo, quien, de acuerdo con ella, le habría asegurado repetidamente que estaba separado de su esposa, un factor determinante para que ella no hubiera aceptado involucrarse con un hombre casado.

La forma en que se conocieron también ha sido detallada. Al parecer, fue Gallardo quien inició el contacto con Eliana, aprovechando sus frecuentes viajes a Argentina por motivos laborales. La dinámica de la relación era de idas y venidas entre ambos países.

El seguimiento periodístico que llevó a la confirmación de esta historia comenzó con un rumor que situaba a ambos en Punta del Este, lo que impulsó a Ochoa a contactar a la modelo para verificar la información. Sin embargo, la exposición de esta presunta relación ha tenido consecuencias para Eliana Díaz. Ella ha denunciado haber recibido mensajes y advertencias posteriores a la difusión del affaire.

Específicamente, mencionó haber sido contactada por dos periodistas argentinos que le habrían aconsejado no hablar del tema, argumentando la gran estima que Marcelo Gallardo goza en Argentina. Esta situación ha generado un profundo malestar en la modelo, quien expresó su angustia y el temor que le provoca la persecución mediática, preguntándose por qué se le genera aún más miedo cuando ya está atravesando un momento difícil.

Los mensajes compartidos al aire por Ochoa añadieron más matices a la historia. Eliana Díaz reveló que la relación llevaba casi cinco meses de duración y manifestó su incomodidad al sentir que toda la carga y la atención recaían sobre ella. Además, señaló que ella misma se costeaba los pasajes para viajar, un gesto que, según ella, buscaba evitar que se pensara que estaba involucrada por interés económico.

Respecto a los motivos que habrían puesto fin a esta relación, se especula que una serie de desacuerdos y, más recientemente, el escándalo mediático que rodea la situación, habrían precipitado la ruptura. Fuentes uruguayas habían informado previamente sobre la posible relación, indicando que se inició durante la pretemporada que el exentrenador de River realizó en Punta del Este a principios de 2026.

Se dice que allí se conocieron y comenzaron a verse de forma discreta, lejos de los flashes. Testigos habrían declarado haberlos visto juntos en el Complejo Solanas y en otros lugares del balneario, manteniendo un perfil bajo. La relación, aunque avanzó, no se prolongó en el tiempo y, según las mismas fuentes, concluyó recientemente. Un detalle particularmente llamativo fue la presencia de Eliana Díaz en un partido amistoso entre River y Peñarol en febrero, donde lució la camiseta de Peñarol, un aparente gesto de independencia en medio de un vínculo que ahora sale a la luz pública.

El supuesto romance de Marcelo Gallardo con Eliana Díaz, una modelo uruguaya de 28 años, ha acaparado titulares en las últimas horas. La relación se habría desarrollado durante el pasado verano en Punta del Este, y según informaciones divulgadas, comenzó en enero y se extendió hasta el presente. El programa El Ejército de LAM, a través de Pepe Ochoa, presentó mensajes de la modelo que confirmaban el vínculo, alegando que ella fue informada por Gallardo de que estaba separado de su esposa, un factor clave para su participación en la relación.

La modelo busca desvincularse de la etiqueta de ‘amante’ y recalca que se trataba de una relación consolidada. La intervención periodística surgió a raíz de rumores sobre su presencia conjunta en Punta del Este, y ahora la modelo denuncia presiones y advertencias por haber hecho pública la relación, sintiéndose agobiada y señalada. Ella afirma haber asumido costos de viaje para evitar especulaciones sobre interés material y que la relación terminó por desencuentros y el reciente escándalo.

Medios uruguayos habían sido los primeros en insinuar el vínculo, que supuestamente comenzó durante la pretemporada de River Plate en Punta del Este a inicios de 2026. Se reportó que la pareja se conocía y frecuentaba de manera reservada, e incluso se les habría visto juntos en lugares como el Complejo Solanas. La relación, aunque de corta duración, habría llegado a su fin recientemente. Un incidente notable fue la asistencia de Díaz a un partido amistoso de River en febrero, donde vistió la camiseta del equipo rival, Peñarol, un detalle que ha llamado la atención en el contexto de esta revelación.

La noticia del presunto romance entre Marcelo Gallardo y Eliana Díaz ha generado un gran revuelo mediático. La modelo, quien fuera concursante de Miss Universo Uruguay, ha decidido romper su silencio, contando con el respaldo del periodista Pepe Ochoa, quien presentó pruebas de la relación. Según el testimonio de Díaz, el entrenador le habría asegurado en repetidas ocasiones que se encontraba separado de su esposa, lo cual fue un factor determinante para que ella aceptara iniciar una relación.

La modelo ha enfatizado que no se considera una amante, sino parte de un vínculo que se desarrolló desde enero y hasta la actualidad, y que, a pesar de los desencuentros, mantenían contacto. Su decisión de hacer pública la historia responde a la necesidad de aclarar su posición y desmentir cualquier especulación sobre interés material, ya que, según sus propias palabras, ella asumía los gastos de sus viajes para encontrarse con Gallardo. La exposición del caso, sin embargo, ha traído consigo una ola de presiones y advertencias, que la modelo ha denunciado públicamente, sintiéndose víctima de una situación que la está afectando emocionalmente.

El relato de la modelo añade que el vínculo se habría visto afectado, y eventualmente terminado, a raíz de las tensiones internas y la reciente controversia. Los indicios de esta relación surgieron de medios uruguayos, que señalaron un posible encuentro entre Gallardo y Díaz durante la pretemporada del equipo ‘millonario’ en Punta del Este a principios de 2026. Los reportes sugieren que se conocieron allí y mantuvieron encuentros discretos, lejos del ojo público, incluso habiendo sido vistos en el Complejo Solanas.

La relación, que se caracterizó por su brevedad, habría llegado a su fin en tiempos recientes. Un hecho particular que ha llamado la atención fue la asistencia de Eliana Díaz a un partido amistoso de River Plate en febrero, donde, curiosamente, lució la camiseta del equipo rival, Peñarol. Este detalle ha sido interpretado de diversas maneras en el contexto de la difusión de esta información.

Por otra parte, la figura de Marcelo Gallardo, siempre objeto de escrutinio público, se ve envuelta en este nuevo episodio. Su presencia en Punta del Este durante el verano, un destino popular entre las celebridades, coincide con el inicio de este supuesto romance. La declaración de Eliana Díaz sobre la supuesta separación de Gallardo de su esposa es un punto clave que busca legitimar la relación ante la opinión pública y evitar juicios morales.

La modelo, al afirmar que ella jamás se involucraría con un hombre casado, intenta construir una narrativa que la posicione como víctima de un engaño o, al menos, como alguien que actuó bajo premisas erróneas. La dinámica de la relación, descrita como un ir y venir entre Argentina y Uruguay, sugiere una conexión que trascendió el mero encuentro ocasional. El hecho de que ella se pagara los pasajes para los encuentros refuerza su argumento de que el interés no era económico.

Sin embargo, la revelación de que la relación habría terminado recientemente, influenciada por el escándalo mediático, añade una capa de dramatismo y complejidad a la historia. La denuncia de amenazas y advertencias por parte de periodistas argentinos es un indicio de la poderosa influencia que rodea a figuras como Gallardo en Argentina. La modelo expresa su miedo y su deseo de no ser sometida a un escrutinio adicional. La discrepancia entre la afirmación de que se seguían viendo y el supuesto fin de la relación, junto con la mención de desencuentros, sugiere que el desenlace no fue claro ni sencillo.

El detalle de la camiseta de Peñarol en el partido de River podría interpretarse de varias maneras: como un gesto de independencia, como una indirecta hacia Gallardo, o simplemente como una elección personal sin mayor significado. Lo cierto es que este episodio añade una nueva faceta a la vida personal del ‘Muñeco’ y genera expectación sobre futuras declaraciones o desarrollos.





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