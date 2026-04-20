El Superclásico: La historia detrás del enfrentamiento entre River y Boca

Un repaso profundo por la historia, las estadísticas y la evolución del historial entre River Plate y Boca Juniors antes de un nuevo encuentro en el Monumental.

El Estadio Monumental se prepara para albergar una nueva edición del Superclásico , el enfrentamiento que paraliza al país y divide las pasiones entre River Plate y Boca Juniors . Con casi 113 años de historia compartida, este duelo ha trascendido las fronteras de lo deportivo para convertirse en un fenómeno cultural.

A lo largo de las décadas, hemos sido testigos de encuentros que quedaron grabados en la memoria colectiva, desde los tiempos del amateurismo en blanco y negro hasta la era moderna de la alta definición y la tecnología aplicada al arbitraje. Este domingo, el capítulo número 266 del historial oficial se escribe bajo una expectativa inmensa, donde cada pase, cada atajada y cada gol adquieren una relevancia histórica definitiva para el orgullo de ambas instituciones. Al repasar las estadísticas, los números arrojan un panorama fascinante que refleja la paridad y la intensidad de este choque. Boca Juniors lidera el historial oficial con 94 victorias, mientras que River Plate ha logrado imponerse en 88 ocasiones, registrándose un total de 84 empates. En cuanto al poder de fuego, los Xeneizes han logrado vulnerar la valla millonaria en 342 oportunidades, mientras que los de Núñez han celebrado 323 tantos. Es importante mencionar que existe una pequeña controversia estadística respecto a un partido de 1919, el cual finalizó 0 a 0 pero fue anulado, por lo que no siempre se incluye en los registros oficiales, generando debates constantes entre historiadores y aficionados sobre cuál es la cifra exacta de enfrentamientos totales. La evolución de esta hegemonía ha sido cambiante y ha marcado diferentes eras. Durante las primeras décadas, específicamente entre 1913 y 1950, River Plate ostentaba una pequeña superioridad, logrando 23 victorias frente a las 21 del conjunto de la Ribera. Sin embargo, a partir de la década de 1950, la tendencia comenzó a inclinarse gradualmente hacia el lado de Boca, que fue consolidando su dominio. Un punto de inflexión fundamental ocurrió en la década de los 90, cuando un memorable triunfo de Boca por 4 a 3 en la Copa Libertadores de 1991 terminó por consolidar su ventaja en el historial general. Desde entonces, el club de la Ribera ha mantenido esa luz de ventaja. Si analizamos únicamente la era profesional iniciada en 1931, ambos equipos se han cruzado en 209 ocasiones por torneos de Primera División, demostrando que la lucha por el trono del fútbol argentino sigue siendo una de las rivalidades más equilibradas y apasionantes de todo el mundo, con una rica tradición que se nutre tanto de la era amateur como de la profesional





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