El Superclásico arranca con risas, complicidad y una foto de unidad: Montiel, Paredes y Tapia rompen el hielo previo

La previa del Superclásico se vive con un clima de expectativa y distensión. Una conferencia de prensa marcada por anécdotas, gestos de camaradería entre los campeones del mundo, y un mensaje de unidad institucional con la presencia del presidente de la AFA, Chiqui Tapia, el árbitro del encuentro y los referentes de ambos clubes.

Las risas, la complicidad palpable y una imagen política que busca la unidad marcaron la antesala de un Superclásico que ya se palpita con intensidad, incluso antes de que la pelota ruede en el campo de juego. La sala de prensa, que se convirtió en un escenario de poder futbolístico, vio desfilar a los protagonistas de un evento que paralizará al país el próximo domingo. La conferencia, centrada en las figuras de Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, ambos pilares de la Selección Argentina campeona del mundo, contó con la presencia del presidente de la AFA , Claudio Tapia, y directivos clave. Un encuentro de nombres propios que anticipó una atmósfera cargada de expectativa, pero sorprendentemente, también de una notable distensión.

La primera pincelada de este ambiente relajado llegó con una pregunta directa hacia Montiel y Paredes: 'Si hay un penal para River o Boca, ¿quién patea?'. La respuesta de Montiel, cargada de la confianza que le otorga su trayectoria y su conexión con el público, fue inmediata y resonante: 'Si me toca jugar, obviamente que lo voy a patear yo'. Esta declaración, acompañada de una sonrisa cómplice que denotaba la cercanía entre ambos futbolistas, provocó una carcajada generalizada en la sala. No era para menos, en Argentina la conexión de Montiel con los penales, especialmente tras su ejecución decisiva en la final del mundo, es un tema recurrente y cargado de simbolismo. El guiño entre ambos fue instantáneo, casi automático, rompiendo cualquier vestigio de formalidad inicial y estableciendo un tono humano y cercano a la conferencia.

La segunda escena memorable se desplegó con el ingreso de Claudio Tapia. Si bien el presidente de la AFA se acomodó entre los dirigentes, las miradas se desviaron sutilmente hacia donde Riquelme, sentado al lado de Paredes, intercambiaba comentarios en voz baja y sonreía, como si compartieran un código secreto, ajeno al protocolo oficial. Esta imagen, de una intimidad llamativa en un evento de esta magnitud, no pasó desapercibida. Mientras tanto, Tapia, con su habitual habilidad para manejar los tiempos y generar cercanía, rompió el hielo de manera magistral: 'Bueno, están jodiendo por acá, ja'. Una frase sencilla, pero perfectamente oportuna, que desató otra ola de risas y confirmó de forma inequívoca que la conferencia estaba lejos de ser un evento rígido y guionado, permitiendo la manifestación de la espontaneidad y la camaradería.

Quizás el momento que rompió uno de los moldes más arraigados del fútbol argentino fue la invitación al árbitro del encuentro, Darío Herrera, a pasar al frente. Esto ocurrió a instancias de Tapia, y no solo fue una invitación formal, sino que fue recibido con un aplauso generalizado. Este reconocimiento es poco común para una figura arbitral, históricamente objeto de críticas más que de elogios. Herrera, visiblemente cómodo y sorprendido por la cálida recepción, tomó la palabra para ofrecer una reflexión que destacó por su tono humano y cercano: 'Es algo hermoso. Al igual que los jugadores, ser parte de esto es divino, lo vivimos de una forma especial, lo preparamos mucho. Tenemos un hermoso equipo que lo va a jugar de la misma que ellos'.

La última y quizás la más significativa, tuvo un peso simbólico considerable: la foto política. Todos los protagonistas que participaron de la conferencia, desde los jugadores hasta el presidente de la AFA y el árbitro, posaron juntos frente a los flashes. Este gesto adquirió mayor relevancia considerando que, semanas atrás, River Plate había expresado públicamente sus diferencias con la AFA al anunciar su retiro de las reuniones del Comité Ejecutivo. Tapia, en su rol de anfitrión y líder de la institución, logró lo que parecía una tarea ardua: reunir en un mismo plano a actores con tensiones recientes, transformando ese instante en un poderoso mensaje institucional de unidad y colaboración. La conferencia de prensa trascendió las meras declaraciones formales, ofreciendo un anticipo del complejo entramado que rodea al Superclásico: una mezcla de intensidad deportiva, rica historia, y momentos de distensión que humanizan a quienes la protagonizan. Entre risas, complicidades y gestos políticos, quedó claro que, más allá del resultado en la cancha, el espíritu del fútbol argentino se manifestó en este preludio lleno de significado.





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