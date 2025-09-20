El spot de Milei revela la sombra de Cerimedo y complica su imagen

Un spot publicitario de Javier Milei, con la intención de mostrar una imagen más cercana, revive la presencia de Fernando Cerimedo, involucrado en la causa de coimas en la Andis. Este hecho complica al Presidente y genera cuestionamientos sobre su estrategia de comunicación.

En las imágenes del video se observa al consultor, ahora distanciado del Presidente, quien declaró en la causa de coimas, complicando la situación de Milei. Las campañas electorales , particularmente para los partidos o frentes que buscan el triunfo, son momentos de intensa actividad. Esto implica la producción de spots, afiches y fotografías, y con frecuencia, algún error se filtra en medio de tanta actividad.

Este es el caso del primer spot emitido por La Libertad Avanza, donde se presenta a un Javier Milei más empático, más cercano al electorado, tocando y dejándose tocar. Todo transcurre sin problemas hasta que aparece una imagen de la campaña de 2023, en la que reaparece un antiguo aliado, hoy convertido en uno de los mayores temores del gobierno: el consultor Fernando Cerimedo. Esta imagen complica la situación del Presidente, al confirmar los dichos de Diego Spagnuolo y las acusaciones de coimas en la Agencia Nacional de la Discapacidad (Andis). El video muestra inicialmente a Milei detrás de un atril, comenzando con una voz en off que declara 'somos el partido de la esperanza, somos la esperanza', e inmediatamente se inserta una imagen que el mismo Milei califica como parte de la 'casta', mostrando a un político abrazando a un niño. En este caso, el propio mandatario alza a un joven. Luego, con una bandera argentina ondeando, similar a las utilizadas en cadenas nacionales, afirma que es posible hacer grande a Argentina nuevamente. Con un tono de voz amable y cercano, insta a no rendirse y a seguir adelante. Se pregunta si falta mucho por hacer y se responde afirmativamente, reconociendo que 'falta un montón, pero hemos logrado un montón', en palabras del Presidente. Acto seguido, las imágenes muestran a Milei saludando a una multitud y a un niño que se acerca, lo toca, lo alza y lo abraza. La cámara captura la escena desde atrás y, de repente, aparece Cerimedo. Se trata del consultor que declaró en el juzgado de Sebastián Casanello en relación con la causa de coimas en la Andis. Cerimedo fue quien confirmó los audios donde se escucha a Spagnuolo describir el esquema de coimas que involucra a Karina Milei y a Eduardo 'Lule' Menem como figuras centrales. La diferencia radica en la presencia de Cerimedo junto a Javier Milei. El responsable del spot seguramente se encuentra en una situación tensa. Ayer, en Córdoba, Milei intentó mostrar una faceta más humana. Sin embargo, no tuvo éxito cuando se le interrogó durante una entrevista sobre lo sucedido con el senador Luis Juez en la votación de la ley de discapacidad. El cordobés fue atacado por el tuitero amigo de Milei, conocido como 'Gordo Dan', y el Presidente solo respondió que Juez conoce 'mi compromiso con la discapacidad'. Posteriormente, afirmó que no puede hacerse responsable por los 12 millones de seguidores que tiene: “Me parece ridículo que hagan una reflexión sobre lo que dicen mis seguidores en redes sociales. Yo no puedo responder por lo que dicen los otros. Yo me hago cargo de lo que yo digo no de lo que pueda asegurar uno de mis seguidores”, argumentó, desvinculándose de su amigo 'Gordo Dan'.\Esta situación resalta la complejidad de las campañas políticas y la importancia de la imagen en la política moderna. La aparición de Cerimedo, quien ahora se encuentra en una posición distante del Presidente, añade una capa de controversia y cuestiona la estrategia de comunicación del gobierno. La necesidad de proyectar una imagen de cercanía y empatía, como se evidencia en el spot, contrasta con las acusaciones de corrupción y la participación de figuras como Cerimedo. El incidente en Córdoba y la reacción del Presidente ante las críticas al 'Gordo Dan' ponen de manifiesto la dificultad de controlar el discurso en las redes sociales y la fragilidad de la imagen pública.\El caso pone de relieve los desafíos que enfrentan los líderes políticos en la gestión de sus campañas y la necesidad de mantener una coherencia entre la imagen proyectada y la realidad. La aparición de Cerimedo en el video, especialmente en un contexto de acusaciones de corrupción, socava la credibilidad del mensaje de Milei. La respuesta del Presidente ante el incidente con el senador Juez también revela la complejidad de la comunicación política y la dificultad de controlar los mensajes de los seguidores en las redes sociales. La campaña electoral en Argentina se encuentra en un momento crucial, con el gobierno en la mira de la oposición y de los medios de comunicación. Las estrategias de comunicación, como el uso de spots y la búsqueda de una imagen cercana, son fundamentales, pero deben ser cuidadosamente gestionadas para evitar errores que puedan dañar la imagen del candidato y afectar el resultado electoral. El episodio subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la política, así como la necesidad de abordar las acusaciones de corrupción de manera seria y responsable. Es fundamental que los líderes políticos sean conscientes de la influencia de sus acciones y de sus allegados en la opinión pública, y que actúen con integridad para mantener la confianza de los ciudadanos. 