El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre tormentas con granizo, vientos de 90 km/h y lluvias de hasta 120 mm en Cuyo y La Pampa este lunes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha confirmado la presencia de un frente meteorológico de alta intensidad que ha afectado múltiples zonas del territorio argentino durante este lunes. Este fenómeno climático se caracterizó por la descarga masiva de precipitaciones en periodos breves de tiempo, lo que resultó en el colapso del drenaje urbano y la caída de árboles por efecto de ráfagas de viento.

Las regiones centro y cuyana del país han sido las más impactadas por esta inestabilidad atmosférica. En estas localidades, la combinación de agua y viento ha provocado anegamientos severos en calles principales y arterias secundarias, dificultando significativamente la movilidad y generando interrupciones en el tráfico vehicular. Además, la fuerza de las ráfagas ha arrancado ejemplares arbóreos, creando peligros adicionales para la ciudadanía.

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Impacto del granizo en Cuyo y La Pampa

La provincia de San Juan fue identificada como uno de los puntos más críticos por la caída de granizo, con reportes de piedras del tamaño de una nuez en zonas urbanas. Este fenómeno se replicó en otras áreas de la región, donde la acumulación de hielo en las calles ha complicado la circulación y ha causado daños a la infraestructura vial. Vecinos en sectores específicos, como la intersección de las calles O y 14, han informado sobre la magnitud de la caída de piedra.

Paralelamente, la provincia de La Pampa ha enfrentado complicaciones severas derivadas de la misma inestabilidad. Las autoridades provinciales han emitido avisos para que los conductores extremen las precauciones al transitar por las rutas, debido al anegamiento generalizado que ha afectado no solo las vías públicas, sino también las instalaciones de una escuela local. La situación ha requerido la implementación de medidas de seguridad adicionales para proteger a la población.

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Parámetros técnicos de la alerta

El Servicio Meteorológico Nacional detalló que el área afectada será impactada por tormentas fuertes, algunas de las cuales alcanzarán la categoría de severas. Los expertos advirtieron que estos sistemas pueden estar acompañados por abundantes precipitaciones y granizo de diversos tamaños, lo que incrementa el riesgo de daños materiales. La actividad eléctrica será frecuente durante el evento, añadiendo un componente de peligro adicional a las condiciones climáticas.

Las intensas ráfagas de viento registradas y previstas pueden superar los 90 kilómetros por hora, una velocidad capaz de derribar estructuras no consolidadas y vegetación. En términos de volumen de agua, se esperan valores de precipitación acumulada que oscilan entre 80 y 120 milímetros durante todo el periodo de alerta. Cabe destacar que estos valores pueden ser superados de manera puntual en ciertos focos, lo que exige una vigilancia constante por parte de la población.

Consecuencias y medidas preventivas

La situación actual requiere que los ciudadanos mantengan una actitud preventiva ante la posibilidad de inundaciones rápidas y caídas de objetos. Los servicios de emergencia y las municipalidades han sido alertados sobre la gravedad de los anegamientos, preparándose para atender posibles urgencias en las zonas más vulnerables. La combinación de lluvia torrencial y viento fuerte representa un desafío operativo para la gestión de emergencias.

Se recomienda a la población evitar la circulación por zonas bajas y calles con acumulación de agua, ya que la profundidad puede no ser visible y存在 riesgos de descargas eléctricas subterráneas. La transparencia en la información proporcionada por el SMN permite a los ciudadanos tomar decisiones informadas sobre sus desplazamientos y actividades al aire libre durante las próximas horas.