El sesgo de los ganadores: cómo la inteligencia artificial aprende mal de los éxitos

Análisis sobre cómo el sesgo del superviviente y el efecto halo distorsionan la percepción del éxito, y cómo esto se transfiere a la inteligencia artificial, que aprende solo de los resultados sin considerar el proceso.

Hace unos días, dos atletas bajaron las dos horas en una maratón oficial en Londres. Once segundos los separaron. Uno será recordado para siempre. El otro, Yomif Kejelcha, etíope de 28 años, completó los 42 kilómetros en 1:59:41.

Ese día corrió más rápido que cualquier ser humano en una maratón oficial. Sin embargo, el foco mediático y el reconocimiento se concentraron en el ganador. Este fenómeno no es exclusivo del deporte; ocurre en los negocios, en la política, en la cultura. Juzgamos la calidad de algo por su resultado, no por el proceso.

Es el efecto Kejelcha: ignoramos al que corrió un tiempo histórico pero no fue primero. En las noticias y en los libros de management, el CEO cuya empresa creció es visionario, audaz, adelantado a su tiempo. El CEO cuya empresa no tuvo éxito económico es imprudente, desconectado, soberbio. Aunque hayan tomado las mismas decisiones con la misma información.

Cuando hay complejidad, construimos el relato hacia atrás desde el resultado. Y el resultado ilumina todo lo anterior con su propia luz. El problema no es solo que sea injusto; es que nos impide aprender mejor. El efecto halo magnifica esta distorsión: cuando una empresa tiene éxito, todo lo que hizo es reinterpretado como brillante.

Sus prácticas se estudian, se copian, se exportan. Las consultoras las documentan. Las escuelas de negocios las enseñamos. Y nadie pregunta si el éxito vino de esas prácticas o de la oportunidad, la escasez, la ventana de mercado, un error de la competencia o la corrupción.

Así, el sesgo deja de ser un error personal y se vuelve doctrina. Los datos dicen algo distinto: el éxito siempre es temporario y depende de un entorno con tantas variables que es imposible distinguir una causa. La mayoría de las empresas desaparece o muta con el tiempo. Revisen cualquier lista del S&P o Fortune 550 a lo largo de los años.

Esto hace que medir éxito por resultados en un marco de tiempo dado sea muy difícil. Necesitamos más variables para aprender, ver mejor el proceso y no depender solo del resultado económico. La mejor empresa en la que trabajé fue adquirida. Fui director por más de 10 años en una empresa industrial familiar argentina.

Una empresa que incorporó voces externas a su directorio porque sus dueños no querían encerrarse en sus propias ideas. Las decisiones se tomaban pensando en los clientes, en los empleados, en los proveedores, y mucho-mucho-en el pueblo donde estaban. El fundador y su familia construyeron algo que los índices no saben medir: una organización que hacía las cosas bien aunque eso le costara margen.

Fue la pérdida de algo que la sociedad muchas veces no recompensa: un buen proceso, un buen viaje. Conozco otras empresas así. Que pagaron salarios dignos cuando el sector los bajaba. Que no externalizaron costos hacia proveedores más débiles.

Que invirtieron en formación cuando la presión trimestral pedía recortes. Que se negaron a ciertos atajos que sus competidores tomaron sin consecuencias visibles. Algunas siguen. Muchas no. También conocí a muchas empresas exitosas cuyas prácticas no recomendaría.

Y el sistema no distingue entre las que no existen por hacer las cosas mal y las que no están por hacer las cosas bien en un entorno cambiante y agresivo. Esto es importante para la tecnología y el futuro porque eso es exactamente lo que les estamos enseñando a las máquinas a ignorar. Estamos construyendo sistemas que aprenden. Y les estamos enseñando esta mirada binaria del éxito en los negocios: el individual y el organizacional, juntos, a escala.

Los modelos de inteligencia artificial se entrenan con datos históricos. Aprenden de los casos exitosos, de los que llegaron, de los que el mundo registró como ganadores. El sesgo del superviviente, el efecto halo, pero en escala industrial, a una velocidad que ningún humano puede supervisar, con una consistencia que ningún humano podría sostener. Los acelera y los vuelve sistémicos.

Un humano puede cambiar de criterio. Puede leer algo, escuchar algo, vivir algo y ver las cosas diferente. Tiene fricción interna, dudas, puede ser convencido. Un modelo entrenado en resultados históricos en problemas complejos no tiene ese margen.

Lo que aprendió queda grabado. Y cuando decide a quién financiar, a quién contratar, qué iniciativas recomendar, qué historias amplificar, va a responder con ese sesgo multiplicado, sin fatiga, sin dudas, a escala global. Y hay algo más grave: entre los ganadores, seguro hay una proporción que ganó haciendo atajos, recortando costos que alguien más pagó, externalizando consecuencias que la sociedad absorbió. El modelo no distingue entre el ganador que navegó bien y el que llegó a cualquier costo.

Ve resultados. Si los modelos aprenden solo de los ganadores y entre los ganadores hay quienes ganaron haciendo atajos, entonces los algoritmos terminarán decidiendo sin alma. Necesitamos corregir esta mirada antes de que sea demasiado tarde. Debemos enseñar a las máquinas a valorar los procesos, no solo los resultados.

A reconocer la integridad, la sostenibilidad y el bien común. De lo contrario, estaremos automatizando un sesgo que nos empobrece como sociedad





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