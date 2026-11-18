El Servicio Meteorológico Nacional anticipa condiciones meteorológicas estables con temperaturas entre 17 y 28 grados, tras el paso de inestabilidad que afectó la región el martes.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un pronóstico detallado que anticipa una mejora significativa en las condiciones atmosféricas tras una jornada marcada por la inestabilidad. La entidad técnica señala que, después del paso abrupto de sistemas inestables que afectaron a la región durante el cierre del martes, se espera un período de relativa calma y estabilidad para el día de hoy y los próximos días. Esta transición meterológica implica un cambio notable en los patrones de viento y nubosidad que caracterizaban la jornada anterior.

Pronóstico de Temperaturas y Precipitaciones

Los valores térmicos oscilarán entre una mínima de 18 grados y una máxima de 27 grados para la jornada principal. Esta franja térmica refleja un ambiente templado que contrasta con las fluctuaciones bruscas de días anteriores. El pronóstico indica cielo entre parcial y algo nublado, con una probabilidad concreta de chaparrones hacia la tarde, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar atentos a cambios rápidos en la cobertura nubosa.

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Detalles por Sector y Horario

En cuanto a la nubosidad, se espera que el cielo esté parcialmente nublado durante toda la jornada, con marcas térmicas que se ubicarán entre los 17 y los 28 grados en algunas zonas específicas. Esta variación de un grado en el mínimo y un grado en el máximo respecto al promedio general permite una planificación más precisa para actividades al aire libre. La estabilidad atmosférica parece haberse asentado, aunque la presencia de nubosidad variable permanece como un factor constante.

Evolution del Cielo durante el Día

El cielo se presentará parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, virando a mayormente nublado hacia la tarde y la noche. Este cambio progresivo en la densidad nubosa acompaña a temperaturas que se moverán entre los 19 y los 26 grados. La evolución horaria sugiere que las primeras horas del día serán más despeñadas, lo que facilita el tránsito y las operaciones diurnas, mientras que la caída de la tarde traerá una mayor cobertura nubosa.

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Condiciones Continuas y Proyección

Las condiciones continuarán con cielo parcialmente nublado de manera continuada, con registros térmicos estimados entre los 17 y los 27 grados en las áreas de mayor influencia. Esta consistencia en los datos refleja la tendencia a largo plazo que ha establecido el Servicio Meteorológico Nacional para la región. Los usuarios pueden esperar que las variaciones mínimas en la temperatura no representen un riesgo significativo para la salud o las actividades económicas dependientes del clima.

Estabilidad Térmica y Planificación

Continuarán las condiciones con cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondarán entre los 17 y los 26 grados, manteniendo una estabilidad térmica notable. Este rango de temperaturas permite una planificación segura para eventos y labores diarias sin la necesidad de precauciones extremas por frío o calor excesivo. La previsión del Servicio Meteorológico Nacional se centra en esta normalización progresiva del clima regional.