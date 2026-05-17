El 'señor árbol' de Mar del Plata: un ritual extremo para encontrar la felicidad

Santiago Vieira, que alguns chamam de ‘loco lindo’, é um amante da natureza e vive em Mar del Plata. Todos os manhaes acorda às 6 horas, prepara brebajes adaptógenos com fungos e pedala até a costa, todas as manhãzinhas. Embora não faça o tradicional café matutino, ele sucede uma alquimia para começar o dia. Seu ritual no mar tem duração e, após agradecer a limpeza física, mental e energética, ele casa no momento presente.

El 'señor árbol' de Mar del Plata: un rito extremo, la pedaleada y su felicidad Santiago Vieira, un 'loco lindo' por su conexión con la naturaleza, vive en Mar del Plata y cada manhã acorda às 6.

Primeiro prepara brebajes com fungos adaptógenos e pedala até a costa todas as manhãs. Ele não come o tradicional café matutinho. Ele realiza uma alquimia para começar o dia - um licor com cúrcuma, gengibre, matcha, cacau amargo e café tostado com fungos adaptógenos. Para Santiago, a meditação inicial é um momento de desconectarse e vir a se encontrar com os ciclos da natureza.

Aqui ele se reveza num ritual, agradece pela limpeza física, mental e energética e pede receber, integrar e pôr ao serviço do momento presente. Ele se considera 'loco lindo' por alguns porque se vê sempre colhendo pés de romero e lavanda, além de pino, para formar estátuas e amuletos. Santiago teve um turning point há alguns anos, quando um vídeo dele pulando saliva a até 12 metros de altura, em uma onda polar, virou viral.

Ele pedala até a praia, onde mistura água com sua realidade, usando as olas como espelho.





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