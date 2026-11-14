El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder T3 estrena el 11 de noviembre en Prime Video

La tercera temporada de la serie de Prime Video llega el 11 de noviembre con un tono más oscuro y psicológico. Conoce los detalles de la nueva entrega.

Prime Video confirmó que estrenará la tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder el próximo 11 de noviembre. Esta nueva entrega, que se une a las más de 185 millones de espectadores acumulados globalmente en las dos temporadas anteriores, llega con una calificación de Con motivo del estreno, el equipo creativo participó en dos conferencias de prensa internacionales con medios de distintos países.

Salto temporal y guerra contra Sauron

La tercera temporada se ubica varios años después del final de la segunda, en pleno apogeo de la guerra entre los elfos y Sauron, mientras el Señor Oscuro busca forjar el Anillo Único. La serie transcurre en la Segunda Edad, miles de años antes de los hechos de la trilogía original de Peter Jackson.

Also read Video: el insólito doble blooper de Grecia en la goleada de Países Bajos

Los showrunners JD Payne y Patrick McKay explicaron que el salto temporal nació de la estructura del relato porque querían que esta temporada se sintiera distinta a las anteriores. La idea era arrojar a la audiencia a una situación en donde los mundos, los personajes y las historias comienzan en un lugar nuevo, dando una gran sacudida de energía. El tono de la guerra también marcó la escritura.

Tono psicológico y profundidad narrativa

Según adelantaron los productores, la nueva entrega empieza a un ritmo que nunca baja y busca ser una temporada más profunda y más psicológica. Queríamos que esta fuera una temporada más profunda, más psicológica, afirmó el equipo. Buscaban que los personajes y sus relaciones se enriquecieran con lo que está en juego a escala global, no que quedaran empequeñecidos por eso.

Advertisement

Las escenas de acción, agregaron, deben ganarse su lugar. No queremos que sea espadazos sin más, eso ya se hizo, señalaron. Esta decisión narrativa permite que personajes como Gil-galad enfrente una victoria muy costosa y se pregunte cómo conservar la esperanza cuando la oscuridad es tan espesa.

Actores revelan dinámicas entre elfos

En la primera conferencia de prensa, Charlie Vickers, quien se suma al elenco como Celeborn, y Morfydd Clark, quien interpreta a Galadriel, hablaron del bien, el mal y el amor entre los elfos. Ambos personajes están convertidos en hermanos de armas, con una camaradería de trinchera.

Morfydd Clark explicó que su personaje debe desafiarse para ser lo suficientemente buena para lo que Celeborn merece. No es tanto que se frene de hacer el mal, sino que se frena de perderse a sí misma, describió la actriz. Por su parte, Charlie Vickers definió el bien y el mal de manera estricta, y consideró que muchos personajes se mueven en una zona gris.

Perspectivas sobre la maldad y el amor

Vickers señaló que cuando mira a Sauron, es malvado, ya que Tolkien lo escribió como una representación de algo completamente malvado. Sin embargo, cuando miro sus motivaciones, él cree que está haciendo el bien, sostuvo el actor. Esto complica la narrativa al mostrar que el mal no surge solo de la oscuridad, también puede nacer del orgullo, del miedo y de las buenas intenciones.

Clark añadió que una cierta energía contamina la belleza del amor entre Celeborn y Galadriel. Después, una conversación con otro personaje obliga a Celeborn a replantearse todo y a elegir aferrarse al bien en lugar de dejarse contaminar por él.

Desafíos actorales y retorno de Sauron

Jamie Campbell Bower, que interpreta a Sauron, se refirió al cambio de registro con franqueza. Fue refrescante. Era algo que me estaba pidiendo a mí mismo, confesó. Explicó que, si bien adoró su trabajo anterior y le cambió la vida, existir tanto tiempo en ese espacio lo dejó anhelando otra cosa.

Advertisement

El actor describió cómo su personaje pasó miles de años en una tierra baldía, en una especie de limbo, sin su poder. De pronto se encontró con alguien casi su igual, capaz de estimularlo intelectual y emocionalmente. Campbell Bower consideró valioso no cerrar la duda sobre si las acciones del personaje en la primera temporada fueron genuinas o manipuladoras.

La conexión con la entidad anterior

La relación entre Sauron y la entidad que interpretó previamente en la primera temporada corta ese último hilo de humanidad. Su personaje desarrolló una enorme cantidad de sabiduría tras conocer a la entidad que la volvió ingenua. Cuando aprendés una lección enorme de alguien, no podés evitar tener siempre algún tipo de conexión, destacó.

Ante la pregunta sobre cuál es el mayor desafío, hablar élfico, las escenas de batalla o dar vida a personajes que ya significan algo para millones de lectores, los intérpretes coincidieron en que todo forma parte de lo mismo. Cuando te dan el élfico el mismo día en que lo filmás, es muy desafiante. Más aún con la lengua negra, comentaron.

También hablaron del cuerpo: al interpretar superseres, el trabajo de acrobacias resulta fundamental. Sobre la humanidad del personaje de Sauron, Campbell Bower fue claro: todo lo que podés hacer es poner tu propia humanidad, porque no soy un semidiós. Para él, la clave pasó por interpretar las intenciones de Gil-galad y la idea del único amor siempre lo atrajo.

Además, se trata de una época en la que se conocía a muy poca gente, de modo que es imposible que el rayo caiga dos veces. La tercera temporada promete explorar estas dinámicas complejas con un enfoque renovado que satisface a la audiencia global de Prime Video.