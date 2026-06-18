El Senado sigue cerrado y las leyes del gobierno demoradas

El peronismo busca convertir el informe del jefe de Gabinete en una moción de censura, mientras que el gobierno intenta sostener a Manuel Adorni y Patricia Bullrich. La sesión de este jueves se aplazó por una semana, lo que permite al peronismo impulsar la interpelación al jefe de Gabinete el 2 de julio.

El recinto del Senado seguirá cerrado otro jueves y las leyes del gobierno, demoradas. El peronismo busca convertir el informe del jefe de Gabinete en una moción de censura .

Los senadores Carlos Camau Espínola, Flavia Royón, Eduardo Vischi y Beatriz Ávila, entre otros, desbarataron la estrategia desesperada del gobierno por sostener a Manuel Adorni y Patricia Bullrich, con dificultades para driblear entre las presiones de la Casa Rosada y el backchannel con el peronismo, aceptó que se vote la interpelación al jefe de Gabinete el próximo 25 de junio. Con esa maniobra, la jefa del bloque libertario se apoyó en los aliados del oficialismo para bajar la sesión de este jueves y habilitar el mismo temario para la semana siguiente, con la incorporación de los proyectos de interpelación y la posibilidad de que el peronismo impulse la moción de censura contra Adorni incluida.

Si tienen el número, habrá interpelación el 2 de julio, reconoció un senador oficialista. El problema es que Adorni se había pavoneado a la salida de la última reunión de mesa política con que esa fecha iría al Senado para brindar su informe como jefe de gabinete. La furia opositora quizá cambie el escenario. La resolución sobre el calendario se tomó este miércoles, en la reunión de Labor Parlamentaria convocada por Victoria Villarruel la semana pasada.

A la cita asistieron, además de la propia Bullrich, Espínola, Royón, Vischi y Ávila, los peronistas José Mayans, Juliana di Tullio y Carolina Moisés, quien se apartó del interbloque liderado por el formoseño este verano. La ex ministra de Seguridad llegó a la oficina de Vicepresidencia después de haber mantenido un encuentro en el despacho del bloque de la UCR con los jefes de las bancadas que suman los 44 votos antiperonistas.

Fuentes parlamentarias comentaron a LPO que Bullrich no sabe qué hacer porque quedó en un lugar incómodo, ya lo incineró a Adorni pero no puede aparecer volteándolo. Por eso, la escena de este miércoles encontró a Bullrich y los aliados aplazando la sesión tan solo por una semana, para no quedar subordinados al impulso del peronismo por promover la interpelación al funcionario.

Acordaron sesionar el 25 de junio pero el 2 de julio lo despedazan, comentó un libertario que ya no tolera la continuidad de Adorni. El caso Adorni es un tapón para la agenda parlamentaria.

Ninguna de las leyes del gobierno puede avanzar por el momento debido a la terquedad de los hermanos Milei por sostener al jefe de Gabinete, pese a que los dialoguistas se han sentado a negociar cambios en los proyectos insignes para la Casa Rosada, como el de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Para esa iniciativa, que incluye un capítulo sobre extranjerización de tierras, los senadores aliados reescribieron los artículos para modificar su sentido y comprometer su respaldo.

Ya va por la versión undécima, la corregí en mi celular, dijo uno de los negociadores libertarios al cabo de una nueva postergación de su tratamiento. Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan.

Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del ordenamiento jurídico argentino puede ser sancionado por la Ley de Arancel de Servicios de Comunicación Audiovisual y las demás normas que lo regulan. La Vicepresidenta convocó a sesión para que se vote lo que se tenga que votar. Mayans le exigió a la ex ministra que cite al jefe de Gabinete hace un mes y le hizo caso.

La sesión de este jueves se vivió como una dura derrota política para la Rosada y creen que la autoridad de Milei quedó dañada. La vice respaldó a la candidata a jueza antes de que se debata el retiro del pliego solicitado por los Milei. La ex ministra solo le concede una silla de las 7 que corresponden al Senado, pese a que Mayans tiene más senadores. La silla de Nadia Márquez





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