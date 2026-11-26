La iniciativa de las senadoras Anabel Fernández Sagasti y Alejandra Vigo para penalizar la creación de deepfakes sexuales fue rechazada por 43 votos, dejando vacíos legales.

El Senado de la Nación Argentina rechazó este jueves la moción presentada por las senadoras Anabel Fernández Sagasti y Alejandra Vigo para tratar sobre tablas los proyectos de ley que buscan penalizar la creación y difusión de deepfakes sexuales. Este mecanismo, diseñado para agilizar el debate de urgencia, fue derrotado con 43 votos en contra frente a 28 a favor, manteniendo el estatus quo legal respecto a esta forma específica de agresión digital.

Rechazo parlamentario y contexto legislativo

Las iniciativas parlamentarias, presentadas por la senadora Anabel Fernández Sagasti y su pares Alejandra Vigo, tienen como objetivo modificar el Código Penal argentino para cubrir el vacío legal existente frente a las agresiones cometidas en entornos digitales. Durante las sesiones de las comisiones correspondientes, no se logró obtener un dictamen favorable, lo que llevó a las legisladoras a solicitar el tratamiento sobre tablas durante la sesión plenaria de este jueves, petición que finalmente no prosperó ante la resistencia de la mayoría del cuerpo.

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Posturas sobre urgencia versus debate integral

Anabel Fernández Sagasti argumentó que el proyecto trata exclusivamente de los deepfakes, definiéndolos como imágenes producidas por inteligencia artificial que insertan caras de niños, niñas y adolescentes en plataformas pornográficas mezclando rostros reales con actividades sexuales. La senadora insistió en la necesidad de abordar este tema inmediato, destacando que su propuesta había obtenido preferencia de tratamiento la semana anterior y varios meses atrás, a pesar de que otros senadores solicitaban debatir la violencia digital hacia menores de forma más amplia y mediante otros proyectos legislativos vigentes.

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Casos emblemáticos en escuelas secundarias

La urgencia de la legislación se basa en casos concretos reportados en instituciones educativas, como la denuncia del mes pasado en el Colegio Modelo Lomas ubicado en Lomas de Zamora, donde al menos 50 niñas fueron víctimas de un grupo de alumnos que utilizó inteligencia artificial para crear y comercializar fotos desnudas en sitios web. Otro caso emblemático denunciado en julio involucró alumnas y familias del Colegio Nacional Buenos Aires y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, quienes acusaron a ocho estudiantes de entre 13 y 14 años por compartir carpetas con deepfakes y fotografías íntimas en grupos de WhatsApp, donde las víctimas eran compañeras de clase o exparejas de los agresores.

Vacío legal frente a la Ley Olimpia vigente

Aunque en Argentina rige desde 2023 la Ley 27.736, conocida como Ley Olimpia, que incluyó la violencia digital entre las modalidades contra la mujer postuladas en la Ley 26.485 para garantizar dignidad e identidad en espacios digitales, las deepfakes específicamente aún no están tipificadas como un delito autónomo. La senadora Fernández Sagasti advirtió que la facilidad con la que menores sin conocimientos universitarios pueden transformar imágenes de sus compañeras en contenido pornográfico y subirlas a internet con nombre y apellido ha convertido esta práctica en un problema global que requiere una respuesta legislativa inmediata y específica, diferenciada de otras formas de violencia digital.