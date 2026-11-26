El Senado argentino debate la suspensión de las primarias 2027. El mercado reacciona con cautela ante la posible estabilidad política para Milei frente a indicadores económicos actuales.

El Senado de la Nación Argentina iniciará el debate sobre el proyecto de ley que propone suspender las Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) programadas para el año 2027. Esta medida legislativa ha sido identificada por los actores financieros como un factor que podría fortalecer la percepción de estabilidad política bajo la gestión actual, aunque los operadores advierten que su impacto inmediato podría ser moderado debido a la prioridad que otorgan los inversores a los datos económicos reales.

Debate Legislativo y Apoyo Político

Según las informaciones disponibles, el oficialismo cuenta con el respaldo de votos necesario para aprobar el proyecto en la Cámara Alta y enviarlo posteriormente a la Cámara de Diputados. En esta segunda instancia, la iniciativa encuentra un terreno aún más propicio para su aprobación. La medida asume que eliminar la posibilidad de estas primarias resta una herramienta estratégica a la oposición para consolidar su organización, lo cual se interpreta como un beneficio directo para las expectativas de reelección de Javier Milei.

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La dinámica legislativa se desarrolla en un contexto donde la previsibilidad del calendario electoral es un elemento clave para la planificación de estrategias políticas a mediano plazo. Al avanzar en la suspensión de este proceso, el gobierno busca reducir las fuentes de incertidumbre que rodean al escenario político nacional, aunque el trámite debe completar su ciclo institucional para tener validez efectiva.

Posicionamiento de los Analistas Financieros

Gustavo Araujo, líder de investigación de Criteria, sostiene que una eventual suspensión generaría una reacción inicial positiva al despejar parcialmente el horizonte electoral y reducir la incertidumbre a corto plazo. Sin embargo, advierte que no se espera un rebote fuerte o generalizado, sino una mejora gradual en el ánimo del mercado para activos que han presentado deterioro reciente.

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Por su parte, los analistas de Mills Capital coinciden en que el movimiento podría favorecer a las acciones y bonos soberanos en dólares, reduciendo el riesgo país en la medida en que los inversores interpreten que la medida ayuda a controlar la incertidumbre electoral. No obstante, enfatizan que los fundamentos económicos y financieros siguen siendo determinantes en la valuación de los activos y que el mercado continuará evaluando las encuestas y la definición de candidaturas.

Daniel Martínez Burzaco, de Inviu, estima que los inversores necesitan más que cambios electorales; requieren calma en los mercados globales y mejoras tangibles en los datos económicos locales. Juan Diedrichs, asesor de Latin Securities, añade que sería crucial que repunten sectores clave como la construcción, la manufactura y el comercio, ya que estos rubros no están atravesando un buen momento y necesitan percibir una mejora real en el poder adquisitivo para bajar el pesimismo generalizado.

Impacto en Mercados y Cronograma

La reacción financiera no se materializará de manera inmediata debido a factores externos. Este jueves se registra feriado en Estados Unidos, lo que provoca la clausura de las operaciones en Wall Street. La jornada del viernes en esa plaza se desarrollará con un horario reducido, lo que diluirá cualquier posible respuesta inmediata de los mercados internacionales ante la noticia.

La parálisis del mercado estadounidense y la jornada limitada posterior se reflejarán con mayor claridad a partir del próximo lunes, cuando se retome la operatoria por completo. En esa instancia, los analistas podrán observar con mayor precisión cómo los inversores asimilan la noticia y si esta se traduce en un rally de activos o simplemente en una estabilización momentánea de los precios.

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En este escenario, el mercado está priceando un escenario de continuidad o no de la gestión actual. A diez meses de las elecciones generales, la expectativa generalizada se muestra negativa frente a la reciente entrada en recesión técnica. Para muchos expertos, la mejor señal para el mercado no es solo política, sino económica: la recuperación de los sectores productivos que hoy no están traccionando el crecimiento.