El Senado argentino examina la Ley de Patentes y avanza en el tratado con Estados Unidos, buscando beneficios arancelarios e inversiones en minerales críticos.

El Senado de la Nación Argentina ha incluido en su agenda legislativa para el jueves la discusión sobre la Ley de Patentes, una normativa de gran relevancia que se alinea con los objetivos de la administración de Donald Trump. Esta sesión forma parte de un esfuerzo gubernamental por acelerar dos debates parlamentarios cruciales antes del cierre del año legislativo, con el fin de consolidar la relación comercial y política con los Estados Unidos.

Tras tres semanas de impasse debido a diversos factores, la Mesa Política se reunió este miércoles en la Casa Rosada para definir la estrategia oficial. Fuentes del gobierno confirmaron que el objetivo principal es enviar las normas necesarias al Congreso para garantizar beneficios arancelarios, apertura de mercados y atraer inversiones en sectores estratégicos como los minerales críticos.

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Detalles del tratado con Estados Unidos

El entendimiento bilateral firmado a finales del año pasado ya ha puesto en vigor ciertas medidas, pero la parte más sustantiva requiere aprobación legislativa. El cuerpo normativo contempla la eliminación o reducción de aranceles aduaneros, reformas en propiedad intelectual, compromisos sobre empresas estatales y modificaciones legales de fondo para regular los minerales críticos.

La duda central ahora reside en los tiempos que llevará la sanción definitiva en el Congreso Nacional, especialmente en un momento en que se inicia la campaña electoral. Este conjunto de disposiciones impactará en diversos sectores, exigiendo al Gobierno un considerable trabajo político que podría no resultar sencillo de cerrar con éxito.

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El debate sobre la Ley de Patentes

Paralelamente, el jueves se discutirá la modificación de la Ley de Patentes, vinculada al tratado internacional PCT (Patent Cooperation Treaty). Este acuerdo busca unificar y agilizar la protección de invenciones en el extranjero. La Cámara de Diputados ya aprobó la iniciativa, pero incorporó una reserva sobre el capítulo II que devolvió la ley al Senado para su revisión.

Esta reserva otorga facultades al Inpi para basarse en informes técnicos no vinculantes de oficinas extranjeras al analizar nuevas invenciones. Los laboratorios nacionales se oponen firmemente, argumentando que esta medida podría frenar la aparición de genéricos, afectando directamente a la industria farmacéutica y agropecuaria en el desarrollo de semillas y medicamentos.

Tensiones internas y contexto electoral

Durante la reunión de la Mesa Política también se analizaron los proyectos previstos para la sesión siguiente en la Cámara de Diputados, incluyendo la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La presencia de la ministra Bullrich fue el foco principal, aunque el ministro Caputo también generó atención por la preocupación electoral que genera el freno económico actual.

A pesar de las diferencias internas, como la postura de Bullrich para marcar distancia con la cúpula ejecutiva, el Gobierno mantiene su prioridad en cerrar estos acuerdos. La relación con Estados Unidos sigue siendo un pilar fundamental, y la aprobación de estas normas se presenta como un paso inevitable para garantizar la estabilidad económica y la integración comercial en el corto plazo.

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Impacto en la industria y próximos pasos

Las implicaciones de estas leyes se extienden más allá de la política exterior, afectando la estructura interna de la economía argentina. La industria farmacéutica enfrenta el riesgo de perder autonomía en la producción de medicamentos, mientras que el sector agropecuario ve comprometido el desarrollo de nuevas semillas.

El Gobierno deberá navegar cuidadosamente por el escenario electoral y la oposición técnica de los laboratorios locales. La sesión del jueves en el Senado será determinante para conocer la reacción de los senadores frente a las reservas incorporadas por la Cámara Baja y definir si la ley se aprueba con la redacción original o con nuevas modificaciones que satisfagan a los actores internos.