El Senado argentino avala el proyecto ATN a pesar del veto presidencial

A pesar del veto de Javier Milei, el Senado argentino aprobó el proyecto de Asignación de Transferencias a las Provincias (ATN) en una sesión tensa. Este fallo marca un triunfo para los gobernadores y una nueva confrontación política entre Nación y provincias.

En una sesión tensiva, el Senado argentino aprobó con la mayoría de votos el proyecto de Asignación de Transferencias a las Provincias ( ATN ), desestimando un veto del Presidente, Javier Milei. El anuncio de la decisión llegó después de semanas de tensión política entre el Gobierno nacional y las provincias, generando un debate intenso en la Cámara alta sobre la distribución de fondos y la centralización de poder.

La aprobación del ATN, que busca regular la transferencia de recursos del gobierno nacional a las provincias, fue respaldada por la totalidad del interbloque peronista, parte de la Unión Cívica Radical (UCR), el bloque PRO y otros representantes provinciales. Esta decisión surge luego de un período de distanciamiento entre el Ejecutivo y los gobernadores, marcado por una reunión en junio pasado donde se expresaron fuertes críticas al gobierno nacional y la posterior derrota electoral que sufrió el gobierno en la provincia de Buenos Aires. En los últimos días, el gobierno ha intentado recuperar la confianza de los gobernadores provinciales, con iniciativas para reforzar la cooperación entre los diferentes niveles de gobierno. La Cámara de Diputados, por otro lado, se perfila como un escenario de negociación entre Nación y provincias, donde los intereses de ambos sectores se encontrarán en un terreno menos hostil para Milei, aunque marcando un escenario de conquista y derrota en un tablero político complejo. De hecho, la semana pasada se produjeron varios cambios de decisión bajo el concepto de ATN, a pesar de aclaraciones que se trataban de compromisos previos. El rechazo al veto en el Senado en este jueves, cosechó más adhesiones que la media sanción del pasado 10 de julio, donde el cuerpo legislativo lo aprobó por 56 votos afirmativos, lo que demuestra la creciente presión sobre el gobierno de Milei





