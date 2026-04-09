El Senado argentino analiza pliegos de candidatos judiciales propuestos por Milei, en medio de controversias

El gobierno de Javier Milei envió al Senado más de 70 pliegos con candidatos para cubrir cargos judiciales, lo que ha generado polémica por los nombres propuestos y pone a prueba la estrategia del oficialismo en el Congreso.

El Senado argentino recibió más de 70 pliegos de candidatos propuestos por el gobierno de Javier Milei para cubrir cargos judiciales, incluyendo jueces, fiscales y defensores públicos. Esta iniciativa se enmarca en un intento del gobierno por retomar la iniciativa política , luego de verse envuelto en el escándalo de Manuel Adorni. Sin embargo, la presentación de estos pliegos no ha estado exenta de polémica , debido a los nombres que figuran en la lista.

El sistema judicial argentino enfrenta una importante crisis, con más de 360 vacantes que representan alrededor del 35% del total del Poder Judicial, según estimaciones oficiales. Los candidatos para cubrir estos puestos son evaluados por el Consejo de la Magistratura, presidido por Horacio Rosatti, quien también es el presidente de la Corte Suprema. Este órgano remite las ternas al Presidente, quien selecciona a los candidatos que enviará al Senado para su aprobación final. En esta instancia, los nombres propuestos han generado debate y controversia, especialmente en relación con la idoneidad y posibles conflictos de interés de algunos aspirantes. \Entre los nombres más cuestionados se encuentra Ana María Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Este juez está a cargo de la causa que investiga la presunta estafa relacionada con la criptomoneda $LIBRA, promocionada por el propio Milei. Otro nombre que genera debate es el de María Julia Sosa, secretaria del juzgado de Julián Ercolini, que interviene en la causa por la filtración de audios que revelaron la presunta trama de pago de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). También se encuentra Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, lo cual ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y nepotismo. La aprobación de estos pliegos en el Senado no será un proceso sencillo. Primero, se llevará a cabo una lectura formal de los expedientes para los senadores. Luego, los candidatos deberán comparecer ante la Comisión de Acuerdos para defender sus postulaciones y responder preguntas. En esta etapa, el presidente de la comisión, Juan Carlos Pagotto, tendrá la tarea de conseguir las firmas necesarias para que los pliegos avancen. Se espera una fuerte oposición por parte del peronismo, que cuestionará especialmente los nombres mencionados. La candidatura de Ana María Juan, en particular, ha generado preocupación, ya que el gobierno propone a la esposa del juez que investiga la causa que más preocupa a Milei y a Karina Milei. \La situación de las vacantes judiciales se ha convertido en una tarea pendiente para el gobierno de Milei. Desde el inicio de su gestión, no se ha logrado cubrir ningún cargo en la Justicia, debido, en parte, a la debilidad parlamentaria inicial. La administración busca, tras el triunfo electoral de 2025, comenzar a cumplir con esta tarea presidencial, que es considerada urgente por el Poder Judicial. Los tribunales han advertido durante mucho tiempo que las más de 300 vacantes constituyen un grave problema para el funcionamiento de la Justicia. Recientemente, Milei designó a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia, quien llegó de la mano de Karina Milei. La primera tarea encomendada a Mahiques fue acelerar la cobertura de las vacantes judiciales. En el Consejo de la Magistratura, ya se han finalizado más de 200 concursos, y las ternas esperan la firma del Presidente. Los más de 70 pliegos que ingresaron al Senado son solo la primera tanda de una serie de propuestas que se esperan para este año. Este proceso refleja la determinación del gobierno de Milei de fortalecer el Poder Judicial y asegurar su pleno funcionamiento, aunque también pone de manifiesto los desafíos y la complejidad política que implica la designación de nuevos funcionarios judiciales en Argentina





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