El Senado aprueba acuerdo de pago a fondos buitres por 171 millones de dólares

El Senado dio media sanción al acuerdo de pago con dos fondos buitres por 171 millones de dólares. Ahora, la Cámara de Diputados debe votar el proyecto antes del 30 de junio. El acuerdo busca aprobar los acuerdos de conciliación alcanzados con dos fondos que quedaron fuera del arreglo firmado por la Argentina con otros holdouts en 2016. El senador libertario Agustín Monteverde detalló que se trata de los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, whose demands date back to the crisis of 2001. Monteverde sentenció que 'el acuerdo es conveniente y legal' y que 'pone fin a las acciones, obliga a los fondos a no iniciar nuevas acciones ni interferir en operaciones de financiamiento de la República, extingue los dos principales litigios, evita pagarle a los estudios extranjeros y representa una quita, que respeta los principios de eficiencia, de más del 30 %'. Sin embargo, el debate se enredó en la discusión sobre qué gobierno endeudó más al país. La bancada de Convicción Federal acompañó el proyecto pero hizo advertencias, asegurando que 'esto no es Disney, no está bien y hay que cambiar el rumbo'.

El Senado ha dado media sanción al acuerdo de pago con dos fondos buitres por 171 millones de dólares. Ahora, la Cámara de Diputados debe votar el proyecto antes del 30 de junio.

El acuerdo busca aprobar los acuerdos de conciliación alcanzados con dos fondos que quedaron fuera del arreglo firmado por la Argentina con otros holdouts en 2016. Se trata de los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, whose demands date back to the crisis of 2001.

El senador libertario Agustín Monteverde, quien preside la comisión de Presupuesto y ofició de miembro informante, detalló que 'uno ya tiene una sentencia a favor por 96 millones de dólares y entrega de acciones de YPF mientras que el otro grupo tuvo 16 sentencias entre 2020 y 2024 por 465 millones de dólares que devengan intereses'. Monteverde sentenció que 'el acuerdo es conveniente y legal' y que 'pone fin a las acciones, obliga a los fondos a no iniciar nuevas acciones ni interferir en operaciones de financiamiento de la República, extingue los dos principales litigios, evita pagarle a los estudios extranjeros y representa una quita, que respeta los principios de eficiencia, de más del 30 %'.

Sin embargo, el debate se enredó en la discusión sobre qué gobierno endeudó más al país. El jefe de bloque de Unión por la Patria, José Mayans, se quejó de que 'hasta que no venga el jefe de Gabinete acá a dar la cara y a explicar su Gobierno no vamos a acompañar. Y menos esto, con respecto al brutal endeudamiento que tiene la República Argentina'.

La bancada de Convicción Federal acompañó el proyecto pero hizo advertencias, asegurando que 'esto no es Disney, no está bien y hay que cambiar el rumbo'. El proyecto iba a ser votado semanas atrás pero una enmienda enviada por el ministerio de Economía hizo que se dilate. Monteverde aseguró que 'la enmienda no cambió en absoluto el contenido en sí del acuerdo.

Simplemente se dieron de baja bonos que quedaron prescriptos, que carecen de fuerza legal y tienen carácter de cosa juzgada'





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