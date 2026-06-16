El seleccionado iraní denuncia dificultades logísticas y restricciones migratorias en la Copa del Mundo en Estados Unidos

El equipo nacional de Irán, participante en la Copa del Mundo, enfrenta serias dificultades logísticas y restricciones migratorias en territorio estadounidense que, según sus jugadores, afectan su preparación y generan una desventaja competitiva. La delegación debe entrar y salir de EE UU el mismo día desde México, sufrir demoras en controles migratorios y lidiar con problemas de visados y la revocación de entradas para sus hinchas. Este panorama refleja tensiones geopolíticas entre Irán y Estados Unidos que trascienden lo deportivo.

La participación de la selección iraní en la Copa del Mundo que se celebra en Estados Unidos se ve afectada por complejas dificultades extradeportivas. Desde el comienzo del torneo, la delegación persa ha tenido que enfrentar un estricto régimen de movilidad impuesto por las autoridades estadounidenses, condicionado por las tensiones geopolíticas entre ambos países.

Los jugadores y el cuerpo técnico deben entrar y salir del territorio estadounidense en el mismo día, utilizando México como base operativa, lo que genera desgaste físico y trastornos en la preparación. Según declaraciones de figuras como Mohammad Mohebi y Mehri Taremi, el equipo no puede permanecer libremente en EE UU tras los partidos y debe regresar inmediatamente a México. Esto implica viajes agotadores y demoras de hasta cinco horas en controles migratorios, como ocurrió tras un encuentro.

Los futbolistas reconocieron que, aunque no buscan excusas, consideran que el campeonato no es justo en estas condiciones, ya que otros seleccionados pueden descansar en el país anfitrión y prepararse con normalidad. Los problemas no se limitan a los traslados. Miembros de la delegación enfrentaron obstáculos para obtener visados o renovar documentos, como el caso del delantero Mehdi Torabi, cuyo visado expiró tras un viaje previo a Nueva Zelanda.

Además, la Federación de Fútbol de Irán denunció la revocación de entradas destinadas a sus hinchas para los partidos de la fase de grupos, perjudicando la presencia de simpatizantes en los estadios. Mientras tanto, negociaciones diplomáticas entre Irán y EE UU avanzan con el objetivo de aliviar tensiones, pero hasta el momento el combinado asiático continúa compitiendo en un escenario marcado por restricciones que exceden lo estrictamente futbolístico





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