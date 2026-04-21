El sector energético argentino alcanza un récord histórico de superávit comercial

La balanza energética argentina registra cifras históricas con un superávit de 1090 millones de dólares en marzo, consolidando el rol de Vaca Muerta como motor de divisas hacia el 2030.

La balanza comercial energética de Argentina ha marcado un hito histórico al registrar un superávit de 1090 millones de dólares durante el mes de marzo, consolidando una tendencia alcista que demuestra la fortaleza del sector en el contexto actual. Este resultado se fundamenta en un volumen de exportaciones que alcanzó los 1235 millones de dólares, lo cual representa un incremento anual del 23,2 por ciento.

Por otro lado, las importaciones del sector se redujeron significativamente hasta los 145 millones de dólares, marcando una caída interanual del 38,5 por ciento. Al observar el desempeño del primer trimestre, el saldo positivo acumulado asciende a 2405 millones de dólares, estableciendo un récord absoluto para un período de tres meses en la historia del país. Estos indicadores, si bien fueron proyectados por diversos analistas, superaron las expectativas iniciales al no depender exclusivamente de la volatilidad en los precios internacionales del petróleo, sino de un aumento sostenido en los volúmenes de exportación física, que treparon un 29 por ciento. El análisis técnico realizado por el Indec aclara que los datos de marzo reflejan operaciones aduaneras que datan de semanas previas, lo que significa que el impacto directo de las fluctuaciones geopolíticas recientes, como el conflicto entre Estados Unidos e Irán, se materializará recién en las cifras de abril y mayo. Bajo este escenario, diversos consultores han proyectado distintos horizontes para el cierre del año. Si el precio del barril Brent se estabiliza cerca de los 80 dólares, los ingresos por exportación alcanzarían los 13.478 millones, mientras que en un escenario de precios más elevados, cercanos a los 120 dólares, los ingresos netos para Argentina podrían superar los 20.000 millones de dólares. No obstante, el saldo final dependerá de la gestión de las importaciones de gas natural licuado (GNL), fundamentales para mantener el equilibrio estacional, lo que permitiría un superávit conservador estimado en 9681 millones de dólares, pudiendo escalar hasta los 14.500 millones en situaciones de alta rentabilidad externa. Mirando hacia el horizonte de 2030, el potencial de Vaca Muerta se posiciona como el eje central para la estabilidad macroeconómica del país. Bajo un modelo de crecimiento moderado, las exportaciones energéticas podrían superar los 22.000 millones de dólares, apalancadas por obras de infraestructura crítica como el oleoducto VMOS y las ampliaciones de transporte de gas a cargo de TGS. Si el desarrollo se acelera mediante inversiones intensivas que rondarían los 20.000 millones de dólares anuales, el país podría alcanzar exportaciones superiores a los 51.000 millones de dólares, superando ampliamente los ingresos del sector agropecuario tradicional. Este flujo de divisas resulta vital para un país que ha sufrido recurrentes crisis cambiarias durante el último medio siglo debido a la escasez de moneda extranjera. La consolidación de la infraestructura, sumada a una capacidad de licuefacción proyectada en 24 MTPA para finales de la década, permitiría no solo sustituir importaciones de combustible, sino convertir a la Argentina en un actor determinante en el mercado energético global, mitigando la histórica dependencia de la entrada de dólares financieros para el equilibrio macroeconómico





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vaca Muerta Balanza Energética Exportaciones Hidrocarburos Economía Argentina

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Se fue de viaje escolar y nunca regresó: el padre que 10 años después aún busca resolver el misterio de la muerte de su hijaVictoria se alejó de su grupo para ir al baño y dos horas después sus compañeros avisaron de su desaparición; un día más tarde la encontraron muerta

Read more »

Merentiel, protagonista sin gol pero con peso en el SúperEl uruguayo no pudo estirar su racha ante River pero influyó en el ataque de Boca. Sus chances y el lujo que fue viral.

Read more »

Lanzan un “Airbnb corporativo” para cubrir la demanda de vivienda y logística de petrolerasLa plataforma cuenta con 800 camas disponibles en su red, pero el crecimiento de la actividad podría llevar la demanda a al menos 20.000 hacia 2030

Read more »

¿Crear un ‘Vaca Muerta’ en México? El modelo argentino que Sheinbaum podría detonar para salvar el déficit de gasVaca Muerta es el caso de éxito que rescató la industria petrolera argentina en la última década.

Read more »

Motor a toda velocidad: los planes de Pampa Energía y Shell para seguir creciendo en Vaca MuertaEl sector estrella acelera cada vez más en su camino a ser la nueva usina de dólares de la Argentina

Read more »

Llueven dólares de Vaca Muerta: la marca histórica que acaba de batirsePeriodista especializado en el sector energético y minero

Read more »