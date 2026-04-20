El sector agroexportador exige el fin inmediato de los bloqueos en el Puerto de Quequén

Las entidades del agro denunciaron que los cortes de transportistas autoconvocados en Quequén mantienen paralizada la logística exportadora, generando pérdidas millonarias y afectando la competitividad nacional.

El sector agroexportador argentino ha elevado un pedido urgente para que se normalice definitivamente la situación en el Puerto de Quequén, en la ciudad de Necochea, donde un grupo minoritario de transportistas autoconvocados mantiene bloqueos que impiden la libre circulación.

Las entidades representativas del agro, encabezadas por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA-CEC) y la Cámara de Puertos Privados Comerciales, han manifestado que, si bien la mayoría de los puntos de conflicto en la provincia de Buenos Aires y Bahía Blanca se han disipado, la persistencia de estos piquetes en Necochea genera un daño sistémico de proporciones considerables para toda la economía nacional. Los empresarios sostienen que los motivos originales del reclamo, centrados en una actualización de las tarifas de transporte ante el incremento en los costos de los combustibles, ya fueron abordados y resueltos mediante acuerdos paritarios con las cámaras sectoriales más importantes. Por consiguiente, consideran que la continuidad de las medidas de fuerza en Quequén carece de legitimidad y representa un acto de extorsión contra la cadena productiva. La magnitud del impacto económico producto de este estancamiento logístico es alarmante. Según los reportes de las terminales portuarias, el bloqueo prolongado ha generado una retención de entre 700.000 y 1,5 millones de toneladas de granos, con más de 30 buques de carga fondeados a la espera de poder operar. Se estima que este freno en la exportación ha impedido el ingreso de al menos 450 millones de dólares a las arcas nacionales, lo cual golpea directamente la balanza comercial y la cadena de pagos del sector agropecuario. La situación se vuelve más crítica al considerar que las empresas exportadoras y los productores enfrentan actualmente las dificultades climáticas propias de la cosecha de soja, lo que complica aún más los plazos de entrega y las obligaciones contractuales asumidas ante mercados internacionales. La parálisis portuaria no solo afecta a los grandes exportadores, sino que también degrada el funcionamiento de acopios, cooperativas y el transporte de carga legal que busca retomar su actividad habitual. Además del perjuicio financiero, el comunicado de la Cámara de Puertos Privados destaca la gravedad de las prácticas intimidatorias reportadas en las inmediaciones del puerto de Necochea. Se han documentado amenazas físicas y presiones violentas por parte de los manifestantes autoconvocados hacia otros choferes que desean circular libremente para trabajar, casos que ya han sido denunciados ante la justicia. Ante este escenario, el sector privado ha solicitado una intervención decidida y coordinada de los tres niveles del Estado, exigiendo a las autoridades nacionales, provinciales y municipales que garanticen el orden público y la libre circulación de mercaderías conforme a la ley. La preocupación se extiende también a otras entidades, como el Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales, quienes respaldaron el rechazo a estos métodos de protesta y subrayaron que el respeto por la seguridad jurídica y el derecho a trabajar resultan fundamentales para mantener la competitividad de Argentina en un contexto global altamente exigente y volátil





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