El secreto del rendimiento: Inteligencia deportiva y el impulso competitivo en River Plate

Mariela, licenciada en rendimiento deportivo del CARP, revela las estrategias que potencian a los futbolistas de River Plate, desde la evaluación técnica hasta la motivación individual, destacando el impacto en jugadores como Julián Álvarez y la importancia del compromiso del plantel profesional.

En la antesala de un Súper Clásico trascendental, donde su presencia en el once inicial se perfila como una pieza clave, se desvelan los pilares que sustentan el alto rendimiento de los deportistas del Club Atlético River Plate (CARP). Mariela, una licenciada en rendimiento deportivo perteneciente a esta institución, ha puesto el foco en la metodología empleada para evaluar y potenciar las diversas técnicas individuales. El objetivo primordial es maximizar el desempeño de cada atleta durante los encuentros, un enfoque que se refleja notablemente en la actualidad del joven arquero del equipo.

Este aspecto, que explica en parte su sólida actuación, se traduce en una presencia en el campo de juego con una personalidad arrolladora, una templanza inquebrantable y una seguridad que ha logrado eclipsar la ausencia de figuras legendarias. La efectividad de estas estrategias, por ende, reside en la entrega y el compromiso de los propios jugadores, quienes son los artífices finales del éxito en el terreno de juego. Los ejercicios y metodologías abarcan un espectro amplio, desde la optimización de habilidades técnicas específicas hasta la implementación de complejas estrategias de recuperación, diseñadas para mitigar los efectos de la carga de trabajo y el estrés inherente a la competición.

Mariela, quien forma parte del área de rendimiento deportivo que Sandra Rossi lidera desde el año 2014, ha subrayado en repetidas ocasiones la profunda implicación y el compromiso que demuestran los integrantes del plantel profesional del club. Este compromiso no es un mero formalismo, sino que se manifiesta en una dedicación constante por alcanzar la excelencia en cada aspecto de su preparación. La cultura de la superación y la búsqueda incesante de la mejora continua son valores intrínsecos al ADN de River Plate, y la labor del área de rendimiento deportivo es fundamental para canalizar y potenciar estas cualidades.

El análisis detallado de cada movimiento, cada decisión y cada esfuerzo físico se traduce en un plan de acción personalizado, adaptado a las necesidades y potencialidades de cada jugador, garantizando así que lleguen a cada partido en las mejores condiciones posibles, tanto física como mentalmente. La sinergia entre los conocimientos científicos del cuerpo técnico y la voluntad de los deportistas es lo que forja el camino hacia la victoria.

Una de las herramientas motivacionales más singulares empleadas por el área de rendimiento es la creación de un 'top five' interno. Esta clasificación, de carácter confidencial para quienes no integran ese selecto grupo, funciona como un poderoso incentivo. 'Tenemos un top five, es un poco motivacional, para que vos quieras figurar. Si no quedás en ese top five, nadie sabe en que puesto estás. Capaz estás en el 95, pero no importa, nadie se entera', reveló Mariela en una reveladora charla con TyC Sports. Esta estrategia, lejos de ser una mera competencia superficial, busca estimular el deseo intrínseco de superación y la búsqueda constante de la mejora.

La doctora explicó que 'todas las actividades que realizamos siempre las anoto en la planilla y los que quedan arriba van chequeando si siguen ahí'. Este sistema fomenta una autoevaluación continua y una sana competencia interna, donde cada jugador es consciente de su progreso y del esfuerzo necesario para mantenerse en la cima. La clave reside en que esta búsqueda de la excelencia no se limita únicamente a la mejora individual, sino que se traduce en un beneficio colectivo, elevando el nivel general del equipo.

La doctora enfatizó la importancia de vincular estas prácticas con el propio juego, afirmando: 'Me gusta generar eso porque está vinculado al juego. Estás tratando de sostener ciertas habilidades aún en competencia. Cuando competís a veces se desvirtúa todo con tal de ganar'. Esta afirmación subraya la filosofía de que el entrenamiento debe preparar a los futbolistas no solo para el esfuerzo físico, sino también para mantener la calma, la concentración y la ejecución técnica bajo presión, aspectos cruciales en momentos definitorios de un partido.

Además, el impacto de estas metodologías se extiende a la mejora cognitiva, ya que, según Mariela, 'ayuda a la toma de decisiones y el trabajo de concentración'. La capacidad de procesar información rápidamente, evaluar opciones y ejecutar la mejor jugada posible es fundamental en el fútbol moderno, y las estrategias implementadas por el CARP buscan potenciar estas habilidades cognitivas en sus deportistas. La mente, tan importante como el cuerpo, es un campo de entrenamiento constante para los jugadores de élite.

La influencia de estas metodologías se puede observar de manera palpable en el desarrollo y el desempeño de jugadores que han pasado por las filas del club. Al recordar a ex futbolistas que dejaron su huella en River, Mariela hizo especial hincapié en Julián Álvarez, aunque sin dejar de reconocer el esfuerzo de todos en general. 'Juli entraba, hacía, quedaba primero y se relajaba. Pero si iba segundo, hasta quedar primero, no paraba', describió Mariela, ilustrando con un ejemplo concreto la mentalidad competitiva y la determinación que caracterizan a los deportistas de élite formados en el club. Esta anécdota revela una actitud incansable por alcanzar la supremacía, un rasgo distintivo que impulsa a los jugadores a ir más allá de sus límites.

La doctora concluyó resaltando la esencia de este fenómeno: 'Pero todos en este alto rendimiento quieren ser primeros y tienen esa actitud de querer ganar. Es competitivo'. Esta mentalidad de ganador, forjada a través de un entrenamiento riguroso y una cultura de excelencia, es lo que permite a los jugadores de River Plate no solo competir, sino también destacar y alcanzar nuevos niveles de rendimiento. La figura de Eduardo Coudet como Director Técnico en este contexto, sugiere una línea de trabajo enfocada en la intensidad, la disciplina táctica y la mentalidad competitiva, aspectos que complementan perfectamente las estrategias de rendimiento deportivo.

La combinación de un cuerpo técnico de jerarquía y un equipo de rendimiento deportivo de vanguardia crea un entorno ideal para que los jugadores alcancen su máximo potencial y contribuyan al éxito del club en todas las competiciones. La búsqueda incesante de la perfección, la dedicación a la mejora continua y la pasión por el juego son los ingredientes que definen la excelencia en River Plate, y estas metodologías de rendimiento deportivo son la piedra angular sobre la que se construye este legado de triunfos y distinciones.





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