El secreto de las rabas perfectas según los chefs españoles: olvida el pan rallado

Descubre por qué los mejores cocineros de España rechazan el pan rallado y apuestan por una mezcla de harinas para lograr unas rabas crujientes y ligeras.

Las rabas, ese clásico de la gastronomía española que todos degustan en bares y restaurantes, esconden un secreto que pocos conocen. A simple vista, parecen un plato sencillo: calamar frito , crujiente y salado.

Sin embargo, los chefs más reputados del país advierten que la mayoría de la gente comete un error fundamental al prepararlas: usar pan rallado. Según ellos, la clave para conseguir la textura perfecta y el sabor auténtico reside en una mezcla específica de harinas. El pan rallado, ese ingrediente que parece inofensivo y que muchos utilizan por tradición, es en realidad el enemigo de unas buenas rabas.

El chef español reconocido por su maestría en frituras explica que el pan rallado absorbe demasiado aceite, haciendo que el calamar se vuelva pesado y grasiento. El resultado es una masa opaca y blanda, muy lejos del dorado crujiente que se busca. En su lugar, los profesionales recomiendan combinar harina de trigo, harina de garbanzo y harina ultra refinada.

Esta triple alianza consigue que el rebozado se adhiera ligeramente al calamar, manteniendo su ternura interior y logrando un color dorado uniforme y apetitoso. Además de la elección de la harina, hay otros trucos que marcan la diferencia. El aceite debe estar muy caliente, alrededor de 180 grados, para que el calamar se selle al instante sin empaparse. También es fundamental no sobrecargar la sartén, ya que la temperatura del aceite baja y se produce una cocción desigual.

Otro consejo de los chefs es usar aceite de oliva virgen extra, que aporta un sabor más suave y afrutado, aunque advierten que no debe humear. Finalmente, la manipulación debe ser mínima: solo pasar el calamar por la mezcla de harinas una vez y freírlo rápidamente, en cuestión de segundos, para que quede jugoso por dentro. En resumen, olvídate del pan rallado. La próxima vez que prepares rabas en casa, prueba con harina de trigo, garbanzo y ultra refinada.

Notarás la diferencia en textura y sabor. Con estos consejos de los mejores cocineros españoles, podrás disfrutar de unas rabas dignas de un restaurante de alta cocina, sin salir de tu hogar. Y recuerda: la simplicidad aparente de este plato esconde un arte que solo se domina con los ingredientes y la técnica adecuados





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