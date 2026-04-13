El Salón del Alfajor llega a Escobar: Degustaciones, Actividades y un Alfajor Gigante te Esperan

Escobar se prepara para recibir una nueva edición del Salón del Alfajor los días 17, 18 y 19 de abril. El evento contará con más de 100 expositores, degustaciones, charlas, actividades para niños y un alfajor gigante para compartir. Entrada libre y gratuita.

Escobar se prepara para recibir en abril una nueva edición del esperado Salón del Alfajor, un evento que promete deleitar a los amantes de esta emblemática golosina argentina. Los días 17, 18 y 19 de abril, el Predio Floral de Escobar abrirá sus puertas para ofrecer una experiencia única, combinando degustaciones, stands de productores de todo el país y una amplia gama de actividades para toda la familia.

Este año, el evento contará con la participación de más de 100 expositores provenientes de diversas regiones de Argentina, presentando una variada selección de alfajores artesanales e industriales, con sabores y formatos para todos los gustos. El Salón del Alfajor se consolida como un punto de encuentro para productores, fanáticos y curiosos, promoviendo la cultura del alfajor y el intercambio de experiencias entre los participantes.

La agenda del evento incluirá una serie de charlas y demostraciones en vivo a cargo de expertos en la elaboración de alfajores, brindando la oportunidad de aprender sobre las técnicas de producción, los ingredientes utilizados y las últimas tendencias en el sector. Además, el Salón del Alfajor ofrecerá un espacio dedicado a los más pequeños, con talleres y actividades recreativas diseñadas para fomentar la creatividad y el aprendizaje de una manera divertida. Los niños tendrán la oportunidad de experimentar con la creación de sus propios alfajores, participar en juegos y disfrutar de un ambiente festivo y seguro.

El domingo, el evento culminará con un momento inolvidable: la degustación de un alfajor gigante en forma de flor, con una circunferencia de 2 metros y un peso superior a los 200 kilos. Este ejemplar único, que se estima tendrá más de 1000 porciones, será compartido con el público asistente, convirtiendo el cierre del evento en una experiencia memorable.

La solidaridad también tendrá un lugar destacado en esta edición del Salón del Alfajor. Se realizará la donación de más de 5000 alfajores a comedores infantiles de Escobar, contribuyendo a brindar alegría y apoyo a los niños de la comunidad.

El Salón del Alfajor se presenta como una celebración de la cultura argentina, donde la tradición, la innovación y la solidaridad se unen para crear una experiencia inolvidable. El evento se llevará a cabo en el Predio Floral, ubicado en Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar, con entrada libre y gratuita. El horario de apertura será de 12 a 20 horas durante los tres días.

Se invita a todos los interesados a participar de esta fiesta del alfajor, que promete ser un éxito y una oportunidad para disfrutar en familia de una de las golosinas más queridas de Argentina. No te pierdas esta cita imperdible para deleitar tu paladar y descubrir la gran variedad de alfajores que nuestro país tiene para ofrecer. Ven y disfruta de un fin de semana lleno de sabor, diversión y buenos momentos en el Salón del Alfajor de Escobar





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