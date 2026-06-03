El rulo financiero que entusiasma al mercado: una oportunidad de ganancia rápida en dólares

La distribuidora mendocina EDEMSA emitió una nueva Obligación Negociable (ON) que permite suscribir en dólar MEP y cobrar en dólar cable. Los operadores financieros esperan una renta de hasta 3 por ciento en pocas semanas.

La distribuidora mendocina EDEMSA emitió una nueva Obligación Negociable (ON) que permite suscribir en dólar MEP y cobrar en dólar cable . Esta particularidad abrió la puerta a una estrategia de arbitraje que varios operadores financieros consideran una oportunidad de ganancia rápida en moneda dura.

La colocación está prevista para el 4 de junio y corresponde a una ON bajo ley de Nueva York. El monto mínimo de inversión será de 10.000 dólares. Los operadores financieros esperan una renta de hasta 3 por ciento en pocas semanas. La estrategia consiste en suscribir la ON utilizando dólares MEP, esperar la salida a cotización en el mercado secundario y vender el título una vez que comience a operar normalmente.

De acuerdo con los cálculos que circulan entre operadores, la diferencia entre ambas cotizaciones podría traducirse en una ganancia de entre 2 y 3 por ciento en dólares en un plazo relativamente corto, de apenas algunas semanas. El cronograma previsto contempla una liquidación cercana al 10 de junio.

A partir de ese momento, quienes ingresen a la colocación podrán negociar el bono en el mercado secundario y buscar capturar el spread generado por la diferencia entre el valor implícito del dólar MEP y el dólar cable. Los especialistas recuerdan que históricamente este tipo de activos tendió a negociar en el mercado local tomando como referencia el dólar cable más una prima vinculada al costo del canje entre ambas divisas financieras.

Por eso, la expectativa es que, una vez que el instrumento empiece a cotizar, el mercado incorpore rápidamente ese diferencial en el precio del bono. La operación aparece además en un contexto de fuerte búsqueda de rendimientos en dólares, en un mercado donde los inversores siguen atentos a cualquier mecanismo que permita obtener ganancias financieras sin asumir riesgos excesivos ni inmovilizar capital durante largos períodos.

Detrás de la emisión se encuentra EDEMSA, la principal distribuidora eléctrica de Mendoza, encargada de abastecer de energía a hogares, comercios, industrias y organismos públicos en gran parte de la provincia. Pero en esta ocasión, para buena parte del mercado, el foco no está puesto en la empresa sino en la posibilidad de aprovechar un nuevo rulo financiero con sello mendocino





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