El RIMI: un avance económico y fiscal con desafíos

El RIMI (Régimen de Incentivos a la Inversión) es una herramienta fiscal que busca promover la aceleración de la amortización en el impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada del crédito fiscal de IVA. Se trata de un avance relevante como señal económico y mejora el flujo de caja para las empresas, pero presenta montos mínimos, plazos acotados y cupos presupuestarios que introducen incertidumbre. El RIMI se aplica a inversiones en sistemas de riego, bienes de alta eficiencia energética y mallas antigranizo para el sector agropecuario, y en bienes semovientes.

El RIMI (Régimen de Incentivos a la Inversión) es una herramienta fiscal que busca promover la aceleración de la amortización en el impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada del crédito fiscal de IVA.

Se trata de un avance relevante como señal económico y mejora el flujo de caja para las empresas, pero presenta montos mínimos, plazos acotados y cupos presupuestarios que introducen incertidumbre. El RIMI se aplica a inversiones en sistemas de riego, bienes de alta eficiencia energética y mallas antigranizo para el sector agropecuario, y en bienes semovientes.

El esquema, vigente desde marzo, apunta a incentivar la inversión y mejorar el ambiente fiscal, pero plantea que la oportunidad de la inversión, sus posibilidades de concreción y su viabilidad, dependen de la reglamentación y la viabilidad de la inversión





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