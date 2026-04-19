El RIGI Argentino: Primeros Frutos y Futuro de Inversiones Millonarias

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de Argentina, a casi dos años de su aprobación, ha generado promesas de inversión por casi 78.000 millones de dólares, impulsando proyectos clave en energía y minería. Aunque aún no se observa un impacto directo en el empleo local, el régimen busca atraer capital extranjero y nacional a través de garantías de estabilidad fiscal, aduanera e impositiva, y acceso a divisas, proyectándose como un motor de crecimiento y fuente de dólares para la próxima década.

A casi dos años de su promulgación por parte del Congreso Nacional, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ) comienza a mostrar resultados tangibles y se consolida como un pilar fundamental para la estabilidad económica argentina a mediano plazo, además de proyectarse como una fuente significativa de divisas para la próxima década.

Este régimen ha fortalecido la competitividad de Argentina en relación con economías como las de Chile y Perú, al tiempo que ha mitigado los riesgos financieros y cambiarios inherentes a las reglas de juego. Como consecuencia, el RIGI ha atraído promesas de inversión por un monto cercano a los 78.000 millones de dólares. Sin embargo, aún no se observa un crecimiento discernible en la industria local ni un incremento del empleo directamente asociado a los sectores minero y energético, áreas que, a pesar de concentrar la mayor cantidad de proyectos y el grueso de las inversiones proyectadas, aún no reflejan plenamente el impacto esperado. Según un relevamiento llevado a cabo por Juan José Carbajales, director de la consultora Paspartú, más de 17.600 millones de dólares ya cuentan con la aprobación oficial del Ministerio de Economía, mientras que aproximadamente 46.000 millones de dólares se encuentran en proceso de tramitación ante las distintas dependencias gubernamentales. Adicionalmente, se han anunciado otros proyectos por valor de 14.000 millones de dólares que, si bien aún no han sido presentados formalmente, se encuentran en una fase de planificación avanzada. Las estimaciones de Paspartú sugieren que al menos 5.600 millones de dólares serán desembolsados entre los años 2025 y 2028, considerando las secuencias temporales de aprobación de los proyectos. La totalidad de estas inversiones se desplegará a lo largo de un periodo estimado de entre 15 y 20 años para la mayoría de los proyectos. El RIGI, reglamentado en agosto de 2024, se ha erigido como la herramienta principal del gobierno de Javier Milei para capitalizar los recursos naturales del país, impulsar el desarrollo de infraestructura, acelerar proyectos que de otro modo demorarían su ejecución o viabilizar aquellos que, sin las garantías ofrecidas, permanecerían sin explotarse. El objetivo es lograr un salto cualitativo en las exportaciones de energía y minería, proyectando alcanzar los 60.000 millones de dólares anuales a partir de 2030, según las proyecciones presentadas por el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, ante la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham). Esto permitiría, además, apuntalar la estabilidad económica que ha sido esquiva para Argentina en las últimas décadas. El marco regulatorio del RIGI está diseñado para proyectos de gran envergadura, con un umbral mínimo de inversión de 200 millones de dólares. Ofrece beneficios de estabilidad fiscal por un lapso de 30 años, exenciones aduaneras e impositivas, libre acceso a las divisas generadas por las operaciones, y la garantía de que cualquier modificación normativa futura permitirá a las empresas interponer reclamos ante tribunales internacionales contra el Estado. Estas condiciones responden a los requerimientos formulados por grandes corporaciones multinacionales y empresarios locales, quienes tras décadas de inestabilidad, restricciones cambiarias y vaivenes regulatorios, buscaban un entorno predecible y seguro. La posibilidad de acceder al RIGI permanecerá abierta hasta julio de 2027; posteriormente, el gobierno ha prometido que estas condiciones se generalizarán para toda actividad económica, convirtiéndose en la norma en lugar de la excepción. Es importante señalar que algunos de los proyectos anunciados, particularmente en el sector minero del cobre, aún no cuentan con financiamiento asegurado o con una decisión final de inversión firme. La iniciativa de mayor envergadura actualmente en desarrollo es el proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) del consorcio Southern Energy, integrado por las petroleras Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, la compañía británica de capitales alemanes Harbour Energy y la noruega Golar LNG, con una inversión estimada de 6.878 millones de dólares. Este proyecto pionero en la licuefacción de gas natural a gran escala en Argentina implicará la inversión de 2.800 millones de dólares hasta mediados de 2027 para la instalación de dos embarcaciones en Río Negro, aprovechando la coyuntura global favorable para diversificar las fuentes de suministro energético y alejarse de zonas de conflicto. El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, enfatizaba la importancia del RIGI al declarar a mediados de 2024 que sin este régimen, el proyecto de GNL no sería factible, instando al Congreso a aprobar la Ley Bases sin modificaciones al régimen. En este sentido, el proyecto liderado por PAE marcó el primer gran anuncio de inversión bajo el paraguas del RIGI. Seguidamente, se ubica el proyecto del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), una iniciativa conjunta de YPF, PAE, Vista, Pampa Energía, Tecpetrol, Pluspetrol, Chevron, Shell y Gas y Petróleo (GyP) de Neuquén, con una inversión aproximada de 2.900 millones de dólares. Este proyecto busca ampliar la capacidad de transporte de crudo desde la cuenca neuquina hasta la costa atlántica de Río Negro, facilitando su exportación, principalmente a las refinerías de Estados Unidos. La relevancia de este oleoducto radica en que cada día que no opera, el sector deja de generar aproximadamente 45 millones de dólares en divisas. La minería, por su parte, lidera los anuncios en términos de volumen, con proyectos destinados a la producción de cobre y litio. Entre ellos se destaca el proyecto Rincón de la minera angloaustraliana Rio Tinto, con una inversión de 2.744 millones de dólares para la extracción de litio en el oeste de Salta, cercano a la Cordillera de los Andes. Le sigue Los Azules de la canadiense McEwen Copper, que destinará 2.672 millones de dólares a la extracción de cobre en San Juan. A estos se suman diversos desarrollos mineros y energéticos de menor escala pero de considerable valor estratégico, incluyendo inversiones en oro, plata, acero y energías renovables, entre otros





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