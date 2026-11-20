Argentina enfrenta un riesgo país récord sobre 1.000 puntos básicos y el dólar oficial sube a $1.580. Los analistas proyectan una devaluación mayorista del 17% para diciembre.

El indicador de riesgo país de Argentina registró un nuevo máximo histórico en 2026, superando la barrera psicológica de los 1.000 puntos básicos. Este ascenso coincidió con un avance vigoroso del tipo de cambio oficial mayorista, que alcanzó los $1.580. La cotización del billete estadounidense refleja una escalada mensual del 3% durante noviembre y una acumulación anual cercana al 11,6%.

Proyecciones de devaluación para diciembre

Las expectativas del mercado para el cierre de diciembre indican una presión inflacionaria y cambiaria significativa. Las proyecciones consolidadas de 44 analistas de bancos y consultoras nacionales e internacionales muestran un consenso similar al del mercado de futuros. La estimación más alta proviene de Pantheon Macroeconomics, que anticipa un dólar mayorista de $1.850 para fin de año.

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Este pronóstico representa un potencial incremento cambiario del 17% desde los niveles actuales. Le siguen en la lista de predicciones alcistas instituciones como Santander, Invecq Consulting y UBS, que fijan sus objetivos en $1.700. Aurum completa el grupo de las proyecciones más elevadas con un precio esperado de $1.680 para el final del ejercicio.

Presiones del Tesoro y liquidez internacional

Los analistas señalan que las necesidades de divisas del Tesoro Nacional constituyen un factor central en este escenario. Pablo Repetto, gerente de Aurum, explicó que el Estado debe adquirir una cantidad sustancial de dólares para cubrir los vencimientos programados para el 9 de enero. Sin estas compras, la capacidad de emitir nuevos REPOs se vería comprometida.

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La falta de intervención directa en el mercado cambiario ha permitido que la inercia alcista se transfiriera rápidamente a las cotizaciones paralelas. En el mercado bursátil y en el dólar blue, los precios registraron subas del 8% en todo el mes. El valor del contado con liquidación se acerca progresivamente a los $1.800, acercándose a los niveles previstos por los expertos más pesimistas.

Incertidumbre global y riesgos geopolíticos

El contexto internacional también contribuye a la vulnerabilidad de los activos argentinos. Gustavo Quintana, analista de PR Cambios, destacó que la incertidumbre en los mercados globales estimula la aversión al riesgo. Esto resulta en la desarticulación de posiciones en mercados emergentes, donde Argentina es particularmente sensible.

La situación económica compleja en Brasil y las tasas de interés más altas en Estados Unidos agravan el panorama. Los inversores extranjeros están ajustando sus carteras debido a la exposición al riesgo de los activos locales y la expectativa de inflación persistente. Esta dinámica reduce la liquidez disponible para la financiación del déficit fiscal.

Impacto en bonos y desconfianza institucional

El riesgo país, medido por el índice EMBI Global de JP Morgan, refleja la probabilidad de incumplimiento financiero estatal. Un aumento en este indicador eleva el costo de financiamiento externo para empresas y gobiernos. Actualmente, el nivel argentino duplica o triplica el de varios países vecinos, evidenciando la falta de previsibilidad que perciben los capitales.

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Mariano Sardáns, CEO de FDI, señaló que la historia argentina de cambios regulatorios y vulneraciones al derecho de propiedad genera desconfianza estructural. Ante la incertidumbre electoral y posibles cambios de rumbo, muchos inversores prefieren salir de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y activos locales, postergando decisiones de inversión para proteger su capital.