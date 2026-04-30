El revuelo por la ausencia de Andrea Frigerio y la salud de Mirtha Legrand

La cancelación de Andrea Frigerio en el programa de Mirtha Legrand, tras el reemplazo de la conductora por su nieta Juana Viale debido a una bronquitis, generó controversia y explicaciones por parte de las involucradas. La salud de Mirtha Legrand es monitoreada de cerca por sus médicos.

La inesperada ausencia de Andrea Frigerio en la mesa de Mirtha Legrand desató una ola de comentarios y especulaciones en el mundo del espectáculo. La actriz, quien había confirmado su participación en el programa, optó por cancelar su asistencia una vez que se confirmó la imposibilidad de Mirtha Legrand de conducir la emisión debido a problemas de salud.

La histórica conductora, aquejada de una bronquitis, fue reemplazada por su nieta, Juana Viale, una decisión que, según se informó, fue comunicada a algunos invitados con escaso margen de tiempo. La reacción de Frigerio, al declinar la invitación tras el cambio de conductora, generó un visible malestar, especialmente en Juana Viale, quien no dudó en expresar su opinión al respecto.

En declaraciones al programa Intrusos, Viale manifestó su decepción y cuestionó la falta de compromiso de Frigerio, afirmando que cancelar una participación con tan poca antelación no era una actitud profesional.

“Cuando uno asume un compromiso de este tipo, estaría bueno cumplir con la palabra. Que se bajen en menos de 24 horas me parece que no se hace”, declaró Viale, dejando entrever su frustración por la situación. Ante las críticas, Andrea Frigerio salió a dar explicaciones en el mismo programa televisivo, intentando aclarar que su decisión no se basaba en un conflicto con Juana Viale, sino en un deseo personal de expresar su agradecimiento directamente a Mirtha Legrand.

La actriz enfatizó su profundo cariño y admiración por la diva de la televisión argentina, recordando un reciente gesto de apoyo de Legrand hacia su trabajo teatral. Frigerio relató que Mirtha Legrand había asistido a una función de su obra “Desde el jardín” y había realizado comentarios muy positivos sobre su actuación, los cuales se viralizaron rápidamente en redes sociales.

“Mirtha vino a ver la obra y Mirtha siempre es muy generosa con todos los artistas, conmigo en particular. Yo la quiero un montón, la quiero mucho, la conozco desde que soy muy chica y empecé mi carrera. Vino a ver Desde el jardín, hizo un comentario sobre la obra muy lindo que trascendió muchísimo y se hizo viral. Y sobre mí, sobre mi personaje, específicamente también hizo un comentario, así que estoy muy agradecida”, explicó Frigerio, visiblemente emocionada.

La actriz expresó su deseo de poder agradecerle personalmente a Legrand, ya sea en el programa o en otra oportunidad.

“Quiero ir al programa de Mirtha. O a lo mejor no en el programa, encontrármela en algún lugar y agradecerle, porque desde el escenario no pude agradecerle”, añadió. Frigerio también desmintió cualquier tipo de tensión con Juana Viale, asegurando que la conoce desde pequeña y la adora. La situación se produce en un contexto de preocupación por la salud de Mirtha Legrand, quien ha estado guardando reposo en los últimos días siguiendo las indicaciones médicas.

Su hija, Marcela Tinayre, brindó detalles sobre el estado de salud de su madre en declaraciones al programa de Moria Casán, desmintiendo las especulaciones y enfatizando la importancia de un reposo estricto para una pronta recuperación. Tinayre agradeció las muestras de cariño y preocupación por su madre, y criticó las versiones inexactas que circulaban en los medios.

“Qué bien lo que decís, porque las versiones que corren son la ansiedad de los otros y no la nuestra”, afirmó. Según Tinayre, su madre se enfermó debido a la exposición prolongada a un aire acondicionado, lo que le provocó una bronquitis. A pesar de la preocupación inicial, la conductora está evolucionando favorablemente, aunque debe cumplir con un reposo de entre 18 y 20 días, según las indicaciones del doctor Semeniuk.

Durante este período, Legrand está recibiendo gimnasia, kinesiología, compañía familiar y controles médicos, además de haber completado un tratamiento con antibióticos. Aunque aún presenta algo de tos, su estado general ha mejorado notablemente. Tinayre insistió en que la prioridad es la salud de su madre, y que cualquier decisión sobre su regreso a la televisión se tomará en función de su recuperación





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