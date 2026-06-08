El retorno de Arruabarrena a Boca: entre la reivindicación y la sombra de Riquelme

Rodolfo Arruabarrena regresa a Boca Juniors después de diez años, enfrentando el doble reto de reconstruir su carrera y trabajar bajo la influencia de Juan Román Riquelme, quien fue crítico con su gestión anterior. Este análisis explora los desafíos de volver a un club tan demandante y cómo el técnico deberá navegar las dinámicas internas y la presión por resultados.

El Vasco afronta de entrada dos desafíos: reencauzar su carrera después de un exilio de diez años, y convivir con Riquelme, quien no da mucha importancia al cargo de DT.

La vuelta de Rodolfo Arruabarrena, para su segundo ciclo como DT, es otra demostración de que Boca aún mantiene uno de sus principales poderes: el de no poder decirle que no. Después de su primera vez como entrenador en el club, Allí estuvo durante una década, en la que poco se supo de él, salvo porque en el amistoso que la Scaloneta disputó previo a la gloria de Qatar. En efecto, su vida deportiva pasó de 100 a cero.

Del ruido insoporable al silencio saludable. De la pimienta de Por eso, por empezar, su regreso tiene paradójicamente le haya dicho que sí a Boca o a Riquelme? Las dos cosas. Por empezar, porque más allá de su amor por el club, que declaró varias veces, para Arruabarrena esta oportunidad parecía estar bastante lejos. un vínculo mayor con Mauricio Macri que con el propio Román.

Eso que por ahora privó a Guillermo de una segunda vez o que alejó a Palermo de una primera. Riquelme el que castigó con más dureza su etapa de entrenador xeneize, descalificando a su equipo en las series contra River por la Sudamericana 2014 y la Libertadores 2015.

Una crítica feroz que dañó su proceso y rompió con aquellos años de Por todo, su vuelta no sólo incluye la urgencia de, sino un desafío todavía mayor que el de 2014: meterse de nuevo en un Mundo Boca más feroz del que vivió entonces y con, el que suele minimizar la función para la cual está a punto de contratarlo. Vaya apuesta, Vasco... Román fue muy crítico en la gestión anterior de Arruabarrena (EFE / David Fernández).

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