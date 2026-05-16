El resurgir de Marcelo Saracchi: de marginado en Boca a campeón con el Celtic

Marcelo Saracchi brilla en Escocia y se convierte en el objetivo de varios clubes europeos y sudamericanos, mientras Boca busca liberar su cupo de extranjero.

El lateral uruguayo Marcelo Saracchi ha vivido una transformación profesional sorprendente en las últimas temporadas, pasando de una situación de total aislamiento en el club Boca Juniors a convertirse en un pilar fundamental para el éxito del Celtic en Escocia.

El futbolista, que llegó al equipo escocés mediante un préstamo, demostró su valía en un momento crítico de la temporada, participando activamente en la consecución del título de liga. Su impacto fue especialmente evidente en un encuentro definitorio donde, a pesar de no haber comenzado como titular, logró cambiar el rumbo del partido tras ingresar al campo de juego a los dieciocho minutos del segundo tiempo.

El rendimiento del jugador ha sido alabado no solo por su capacidad defensiva, sino por su despliegue en la proyección ofensiva, lo que le ha permitido recuperar el ritmo competitivo que había perdido durante su estancia en Argentina. Sustituyendo a Kieran Tierney, Saracchi no tardó en imponer su ritmo y su calidad técnica sobre el terreno de juego.

Apenas quince minutos después de su entrada, el uruguayo rompió el esquema táctico del encuentro con una acción individual brillante que dejó boquiabiertos a los espectadores. Iniciando la jugada por la banda izquierda, el defensor recortó hacia el centro, trasladando el balón durante varios metros con gran control y seguridad, para luego habilitar a Benjamin Nygren.

Tras una breve secuencia, Saracchi recuperó la posesión sobre la izquierda, volvió a enganchar hacia la zona central del terreno de juego y ejecutó un pase preciso y elegante que terminó desembocando en el gol decisivo que le dio el título a The Boys. Esta actuación no solo consolidó su posición en el once ideal, sino que también puso de relieve su capacidad para generar peligro en el último tercio del campo, demostrando que posee una visión de juego superior a la media de los laterales actuales.

Sin embargo, la situación contractual del jugador presenta un escenario complejo para el futuro inmediato. Saracchi se encuentra cedido por un año, y aunque su estancia en el Celtic ha sido sumamente exitosa, el acuerdo actual no contempla una opción de compra obligatoria, lo que significa que, técnicamente, el jugador debería regresar al club de La Ribera después del treinta de junio.

Para Boca Juniors, este retorno representa un desafío logístico y deportivo, ya que el lateral ocupa una plaza de extranjero en el plantel. Actualmente, el Xeneize cuenta con figuras internacionales como el uruguayo Edinson Cavani, el chileno Carlos Palacios y el español Ander Herrera, además de la reciente incorporación de Ángel Romero.

Cabe destacar que otros jugadores como Miguel Merentiel o Williams Alarcón ya han regularizado su situación migratoria o nacionalidad, pero el caso de Saracchi sigue siendo un punto crítico en la planificación de la plantilla para la próxima temporada. Ante este panorama, el representante del futbolista ha revelado información crucial sobre el interés de otros equipos internacionales.

Según declaraciones brindadas a medios especializados, existen ofertas concretas de clubes de Inglaterra y Brasil que buscan asegurar la ficha del lateral aprovechando su gran momento. Además, el director general del Celtic ha manifestado su deseo de negociar la compra definitiva del jugador para evitar que regrese a Argentina y así mantener la estabilidad del equipo.

En Sudamérica, clubes de la talla de Peñarol y Nacional en Uruguay también mantienen un seguimiento cercano a su situación, viendo en él una oportunidad de oro para reforzar sus defensas con un jugador que conoce bien el entorno regional. Para Boca, todas estas opciones resultan sumamente favorables, ya que permitirían obtener un rédito económico significativo por un jugador que ya no forma parte de los planes deportivos del cuerpo técnico.

Es imposible no recordar el contraste tan drástico entre el presente brillante de Saracchi y el oscuro periodo que atravesó en el club argentino. Hubo un tiempo en que el lateral fue apartado completamente del plantel principal, viéndose obligado a entrenar en canchas auxiliares y, en situaciones aún más desalentadoras, a utilizar vestuarios separados del resto de sus compañeros.

Este proceso de marginación parecía marcar el fin de su carrera en el fútbol de élite en América, pero su paso por Escocia ha servido como un renacimiento profesional. Con veintiséis partidos disputados, un gol y dos asistencias, Saracchi ha demostrado que el talento persiste y que un cambio de aire puede ser la clave para recuperar la confianza y el nivel competitivo, convirtiendo una crisis personal y profesional en una historia de superación deportiva





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