El resurgir de las Obligaciones Negociables en Argentina: Oportunidades de Inversión y Financiamiento Corporativo

Tras la mejora en la calificación crediticia de Argentina por parte de Fitch, entidades como el Banco Nación, Pecom y BBVA lanzan emisiones de Obligaciones Negociables para captar capitales, ofreciendo opciones en pesos, dólares y UVA para diversos perfiles de riesgo.

El mercado de capitales argentino está atravesando un momento de revitalización notable, impulsado principalmente por la reciente recalificación crediticia otorgada por la agencia Fitch. Este cambio en la percepción del riesgo país ha abierto la puerta para que una serie de empresas y entidades financieras vuelvan a buscar financiamiento a través de la emisión de Obligaciones Negociables (ON), instrumentos que permiten a las compañías captar fondos directamente de los inversores.

En este contexto, se observa una oferta sumamente diversificada en el mercado primario, diseñada para atraer a diferentes tipos de ahorristas, desde aquellos con un perfil extremadamente conservador hasta quienes buscan rendimientos más agresivos aceptando una mayor volatilidad. Esta dinámica no solo beneficia a las empresas que necesitan capital de trabajo o financiamiento para proyectos de expansión, sino que también brinda a los inversores locales alternativas reales para proteger y hacer crecer su patrimonio en un entorno económico complejo.

Una de las protagonistas más destacadas en este ciclo es el Banco Nación, que ha decidido retornar al mercado de capitales tras un periodo de ausencia que superó los treinta años. La entidad ha estructurado una oferta compuesta por tres instrumentos financieros bien diferenciados, buscando cubrir todas las necesidades del mercado.

El primero de ellos, la Clase 1, se emite en pesos con un plazo de doce meses y una tasa variable ajustada a la tasa Tamar privada más un margen adicional, contando con una calificación de riesgo A1+. El segundo instrumento, la Clase 2, está denominado en dólares con un vencimiento a treinta y seis meses y una tasa fija a licitar, respaldado por una calificación AAA.

Finalmente, la Clase 3 ofrece una actualización basada en las Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) a un plazo de veinticuatro meses, también con calificación AAA. El monto inicial de esta operación se fijó en cincuenta millones de dólares, pero existe la posibilidad de ampliarlo hasta los mil quinientos millones.

Según analistas como Tomás Ambrosetti, el objetivo estratégico del banco es canalizar estos fondos hacia la economía real, específicamente mediante el otorgamiento de créditos hipotecarios y el financiamiento a pequeñas y medianas empresas, así como a productores agrícolas, fomentando así la reactivación productiva del país. En paralelo, el sector de energía y petróleo sigue demostrando su resiliencia y atractivo. Pecom, la empresa vinculada a la familia Pérez Companc, tiene previsto emitir hasta trescientos millones de dólares en deuda.

Esta movida se ve respaldada por una mejora en su perfil crediticio, habiendo sido elevada su nota por la calificadora FIX SCR de AA- a AA en escala local. El atractivo de Pecom radica en su capacidad de generar flujos de caja en moneda extranjera y el respaldo de activos reales, sumado al viento a favor que representa el desarrollo masivo de Vaca Muerta.

Para el inversor que posee una mayor tolerancia al riesgo y un horizonte temporal más extenso, estas ONs representan una opción sumamente interesante, ya que el sector Oil and Gas es percibido como uno de los pilares más sólidos de la economía argentina actual. Por otro lado, el BBVA Argentina ha optado por una estrategia diferente, lanzando las Clases 44 y 45 de sus Obligaciones Negociables en dólares MEP con plazos cortos de doce y veinticuatro meses.

Esta emisión responde a un fenómeno de sobreliquidez en dólares dentro de las cuentas comitentes de los inversores. Si bien algunos expertos cuestionan el bajo rendimiento de estos instrumentos debido a dicha abundancia de liquidez, otros, como Jonatan Kon Oppel, sugieren que son ideales para perfiles conservadores que desean rentabilizar sus ahorros en dólares a corto plazo sin exponerse a grandes riesgos.

Esta estrategia también apunta a aquellas empresas que se encuentran limitadas por las restricciones cambiarias o cepo, y a ahorristas que utilizan el mercado oficial de cambios. En conclusión, el escenario actual ofrece un abanico de posibilidades donde la elección depende estrictamente de la tolerancia al riesgo: mientras que el BBVA ofrece seguridad y liquidez inmediata, Pecom y el Banco Nación proponen apuestas a la recuperación económica y al crecimiento sectorial con rendimientos potencialmente superiores





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