El resurgir de Boca en el Apertura: Rumbo a los octavos de final desde el Predio

Boca Juniors se prepara para su próximo duelo tras la victoria en el Superclásico. El equipo de Claudio Úbeda busca sellar su clasificación a la siguiente fase y pelear por los primeros lugares de la tabla para definir en la Bombonera.

El Centro de Entrenamiento de Boca Juniors , conocido popularmente como Boca Predio, se ha transformado en el epicentro de la ilusión para el conjunto dirigido por Claudio Úbeda . Tras la contundente y anímica victoria conseguida en el Superclásico frente a River Plate, el equipo ha recuperado la confianza necesaria para encarar la recta final del Torneo Apertura . El ambiente en Ezeiza es de absoluta concentración, consciente de que el próximo compromiso de este jueves en Varela ante Defensa y Justicia puede ser el trampolín definitivo hacia la consolidación en la parte alta de la tabla. Después de atravesar un periodo de incertidumbre marcado por una racha de cuatro empates consecutivos que generó dudas sobre la clasificación a los octavos de final, el equipo ha logrado revertir su suerte gracias a una solidez defensiva y una efectividad ofensiva que antes brillaba por su ausencia.

La situación actual en la tabla de posiciones es sumamente favorable. Con la conclusión de la fecha 15, Boca se ubica en el tercer puesto, acumulando 24 unidades fundamentales. Esta posición le otorga una ventaja matemática considerable, habiendo dejado fuera de carrera a equipos como Instituto, lo cual reduce drásticamente las posibilidades de ser desplazado por los clubes que ocupan las posiciones inferiores. El cuerpo técnico ahora maneja las variables necesarias para sellar el boleto a la siguiente fase. Un empate, ya sea en el inminente duelo frente al Halcón de Varela o en el próximo enfrentamiento en Santiago del Estero, bastaría para asegurar matemáticamente la continuidad en la competencia. Esta tranquilidad fue reforzada tras los resultados ajenos que cerraron la jornada, permitiendo que el plantel trabaje con un margen de maniobra mucho más holgado de lo que se preveía hace apenas unas semanas.

El objetivo de Claudio Úbeda trasciende la mera clasificación. La reciente derrota de Lanús frente a Gimnasia en Mendoza ha abierto una ventana de oportunidad para que Boca escale aún más alto, buscando alcanzar la línea de Estudiantes de La Plata, que le aventaja por tres puntos, y Vélez Sarsfield, que se mantiene a solo dos unidades. La ambición del Xeneize es clara: asegurar la ventaja de localía en los cruces de eliminación directa. Definir los octavos, cuartos y semifinales en la Bombonera no es un detalle menor; representa un factor determinante que el club busca recuperar tras las experiencias en los últimos dos torneos, donde a pesar de la localía, el equipo no pudo acceder al partido decisivo. Mientras la expectativa crece, el equipo sigue trabajando en los ajustes tácticos bajo el sello del Sifón Úbeda, preparando un once inicial competitivo que pueda imponer condiciones fuera de casa y seguir escalando posiciones en una liga que no permite relajaciones.





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