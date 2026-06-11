El regreso del Special One: José Mourinho vuelve al Real Madrid hasta 2029

El Real Madrid confirma la contratación de José Mourinho como director técnico por tres temporadas, cumpliendo una promesa de Florentino Pérez tras su paso por el Benfica.

El Real Madrid ha sacudido el mundo del fútbol con el anuncio oficial del regreso de una de las figuras más polémicas y exitosas de su historia reciente.

A través de un comunicado emitido por la entidad merengue, se ha confirmado que José Mourinho asumirá nuevamente el mando del primer equipo. El acuerdo alcanzado tiene una vigencia de tres temporadas, extendiéndose hasta el 30 de junio de 2029. Este movimiento estratégico no es casualidad, ya que representa el cumplimiento de una de las promesas más sonadas de Florentino Pérez durante su reciente campaña electoral.

El presidente blanco, siempre enfocado en la excelencia y la competitividad, ha buscado traer de vuelta al entrenador portugués para inyectar una nueva dosis de ambición y rigor táctico en el Santiago Bernabéu. La noticia ha generado un impacto inmediato en la afición, que ve en el Special One la capacidad necesaria para liderar al equipo hacia nuevos éxitos europeos y domésticos. El camino de Mourinho hacia Madrid ha sido complejo y fascinante.

El técnico llega procedente del Benfica, donde había iniciado un segundo ciclo en septiembre de 2025 con la misión de reemplazar a Bruno Lage. Durante su estancia en el club portugués, el entrenador logró una hazaña notable al terminar la liga doméstica sin conocer la derrota, un testimonio de su capacidad para organizar defensas sólidas y gestionar los tiempos del juego.

Sin embargo, a pesar de este récord de imbatibilidad, los resultados finales no fueron los esperados por la directiva lisboeta, ya que el equipo terminó en la tercera posición y no pudo sumar ningún trofeo a sus vitrinas. Esta falta de títulos fue el detonante para que Mourinho buscara un nuevo desafío, encontrando en el Real Madrid el escenario perfecto para redimirse y recuperar su estatus de ganador absoluto.

Por su parte, el Benfica ya ha reaccionado rápidamente a esta salida, confirmando la llegada de Marco Silva, quien firmará un contrato por dos temporadas para intentar devolver al equipo a lo más alto del podio portugués. En términos financieros y logísticos, la operación ha sido compleja.

El Benfica SAD informó a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios que el Real Madrid formalizó la intención de contratar al técnico mediante el pago de una cifra ascendente a los 15 millones de euros. Esta inversión demuestra el compromiso del club blanco por asegurar la llegada del entrenador portugués a pesar de las condiciones contractuales previas.

Mourinho iniciará oficialmente sus labores el 13 de julio, coincidiendo con el arranque de los trabajos de pretemporada, momento en el cual se reunirá con la plantilla para establecer los cimientos de su nuevo proyecto. Desde el instante mismo de su confirmación, el técnico se ha sumergido en la planificación de la próxima ventana de transferencias, analizando las debilidades del equipo y buscando refuerzos que se adapten a su exigente filosofía de trabajo.

El impacto mediático de este regreso es incalculable. La prensa deportiva ya especula sobre cómo será la relación de Mourinho con los jugadores actuales y si logrará implementar el mismo sistema que lo llevó a la gloria en el pasado. Se espera que el entrenador portugués priorice la solidez defensiva y las transiciones rápidas, elementos que fueron clave en sus éxitos previos.

Además, la llegada de Mourinho coincide con un momento de renovación en la plantilla, lo que le permite moldear el grupo a su imagen y semejanza desde el primer día. La expectativa es máxima, pues el fútbol español vuelve a recibir a un personaje que no solo gana partidos, sino que domina la narrativa del deporte.

El desafío es inmenso, pero la trayectoria de Mourinho sugiere que no hay reto demasiado grande para él, especialmente cuando se trata de vestir la camiseta blanca del club más laureado del siglo veinte. Con el respaldo total de Florentino Pérez y un contrato a largo plazo, el Special One tiene ahora la oportunidad de escribir un capítulo final legendario en su relación con el Real Madrid, buscando borrar cualquier duda y consolidar un legado imborrable en la capital española





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