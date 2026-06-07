El regreso de Romero: un paso importante para la selección argentina

El defensor central de la selección argentina, se unió al combinado nacional para el amistoso contra Honduras después de sufrir un esguince en el ligamento lateral de la rodilla derecha que lo dejó en duda para el Mundial. Su participación en el amistoso es un paso importante para la selección argentina en su preparación para la Copa del Mundo.

Después de sufrir un esguince en el ligamento lateral de la rodilla derecha que lo dejó en duda para el Mundial, el defensor central de la selección argentina , se unió al combinado nacional para el amistoso contra Honduras.

Los goles de la Argentina ante Honduras fueron marcados por Lautaro, quien aprovechó un penal dudoso, y Simeone, quien estiró la ventaja. El defensor central había sufrido una lesión durante un encuentro de la Premier League, donde chocó con su propio arquero y se retiró del campo de juego en lágrimas.

Afortunadamente, la lesión no fue de gravedad y pudo ser parte de la lista de 55 preconvocados y luego de 26 futbolistas que serán parte de la Copa del Mundo. Después de casi dos meses, Romero fue el primero de los seleccionados en recibir el alta médica y ponerse a la órdenes de Scaloni, quien aprovechó la ocasión para probarlo en el juego ante el seleccionado centroamericano.

Sus primeros minutos en el campo después de la lesión despejan dudas sobre su estado de cara a la inminente cita mundilista. La selección argentina sigue trabajando para estar lista para el Mundial, y la participación de Romero en el amistoso contra Honduras es un paso importante en ese proceso. El defensor central ha demostrado su valía en el campo y su recuperación es un buen signo para la selección.

La Copa del Mundo está cerca, y la selección argentina está trabajando duro para estar lista para el desafío. La participación de Romero en el amistoso contra Honduras es un paso importante en ese proceso, y su recuperación es un buen signo para la selección





TyCSports / 🏆 14. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Romero Selección Argentina Copa Del Mundo Amistoso Contra Honduras

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Argentina enfrenta a Honduras en amistoso preparatorio para el Mundial 2026La Selección argentina juega en Texas sin Emiliano Martínez y con Lionel Messi en duda, en un partido preparatorio antes de la Copa del Mundo 2026. El entrenador Lionel Scaloni confirmó la ausencia de varios jugadores lesionados y el equipo se entrena en Estados Unidos. El segundo amistoso será contra Islandia. El debut en el Mundial está programado frente a Argelia.

Read more »

Argentina vs Honduras, EN VIVO: hora, probables formaciones y dónde ver el amistoso previo al MundialLa Selección se presenta en Texas en el primero de los dos amistosos previos a la competencia.El partido se disputa en el Kyle Field de College Station con capacidad para 102.000 espectadores.Desde las 21, por TyC Sports, Telefé, DGO y LPF Play.

Read more »

Cristian Romero regresa a la acción oficial antes del MundialEl defensor argentino volvió a jugar tras casi dos meses de ausencia, entrando en el amistoso contra Honduras y mostrando su condición física y técnica, lo que se considera un alivio para la Selección bajo la dirección de Lionel Scaloni.

Read more »

Cristian Romero regresa a la cancha tras media hora contra HondurasEl defensor cordobés volvió a jugar después de 50 días de inactividad, demostrando que su lesión en la rodilla ya quedó en el pasado, mientras la Selección de Argentina busca reforzar su elenco antes de la Copa del Mundo.

Read more »