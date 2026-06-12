El reencuentro de Scaloni con un viejo amigo en medio del entrenamiento de Argentina

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, recibió una visita sorpresiva durante una práctica en la Copa del Mundo: Djalminha, exfutbolista y comentarista brasileño, con quien compartió abrazos y risas en un emotivo reencuentro. El brasileño expresó su apoyo a Argentina, aunque con la salvedad de un posible cruce con Brasil.

Lionel Scaloni , el entrenador de la Selección argentina, vivió un momento emotivo durante una práctica del equipo en medio de la Copa del Mundo. Un viejo conocido de su época como futbolista apareció en el entrenamiento para visitarlo, lo que interrumpió brevemente el desarrollo de la sesión.

Se trata de Djalminha, exjugador del Deportivo La Coruña y actual comentarista de televisión en Brasil, quien aprovechó la jornada inaugural del torneo para acercarse al cuerpo técnico argentino. Las imágenes captadas muestran a Scaloni y al exfutbolista brasileño fundiéndose en un abrazo, riendo y conversando animadamente durante varios minutos, en un reencuentro cargado de afecto y complicidad.

Tras el cálido encuentro, Scaloni retomó el mando de la práctica, mientras Djalminha se acercó a los medios para conversar con un periodista de TN. Al ser consultado sobre si le gustaría que Scaloni repitiera el título de campeón del mundo, Djalminha respondió con deportividad: "Yo hincho por mis amigos. Me quedé muy contento con lo que pasó con él. Seguro que quiero que Argentina llegue lo más lejos posible.

Claro que si se encuentra con Brasil, ahí es complicado". El detalle curioso es que este lazo entre ambos se remonta a un episodio anterior, ocurrido en el Mundial de Clubes del año pasado, donde Inter Miami, equipo donde juega Messi, empató 2-2 con Palmeiras. Tras ese encuentro, Messi se retiró visiblemente molesto por el resultado, pero en la tribuna se cruzó con Djalminha.

En esa ocasión, el argentino frenó su camino, abrazó dos veces al brasileño, le regaló su camiseta e intercambiaron palabras entre sonrisas, tal como lo relató Djalminha en una entrevista posterior con el periodista Caio Ricard. Estos gestos reflejan la relación cercana que mantienen Scaloni y Djalminha desde sus tiempos como jugadores, y cómo esos vínculos trascienden incluso en momentos de alta competencia internacional.

La visita de Djalminha no solo fue un instante de nostalgia personal para Scaloni, sino también una muestra de la camaradería que existe entre figuras del fútbol continental, independientemente de las rivalidades deportivas. Mientras Argentina continúa su camino en la Copa del Mundo, este tipo de anécdotas humanizan la figura del seleccionador y muestran el entorno de apoyo que lo rodea.

Djalminha, por su parte, dejó en claro que su afecto por Scaloni no opaca su deseo de que Brasil tenga éxito en el torneo, aunque reconoció que un hipotético cruce entre ambos equipos sería un desafío complejo para los intereses de su país





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