El rastro de la violencia: las pruebas digitales que exponen el plan de Figueroa antes del crimen

La Sala de Grandes Juicios de Salta analizó los mensajes que exponen un sistema de control y amenazas extremas previo al femicidio de Mercedes Kvedaras en El Tipal.

La Sala de Grandes Juicios de Salta fue escenario de una jornada judicial que marcó un antes y un después en el caso del femicidio de Mercedes Kvedaras . Durante tres horas de lectura intensiva, el tribunal analizó el contenido del celular de José Figueroa, logrando reconstruir mediante chats y audios un tejido de violencia psicológica, control sistemático y amenazas que precedieron al trágico desenlace en el country El Tipal.

La imposibilidad de acceder al teléfono de la víctima, debido a las restricciones de seguridad de Apple, hizo que el dispositivo del acusado se convirtiera en la única ventana hacia la dinámica tóxica de la pareja. Los peritos forenses fueron contundentes al señalar que el imputado no solo tenía plena conciencia de sus acciones, sino que operaba bajo un patrón deliberado de hostigamiento. Los mensajes no son simples desavenencias conyugales, sino un relato cronológico de una tragedia anunciada. Desde mediados de julio de 2023, la comunicación entre ambos reflejó una asimetría de poder donde Figueroa utilizaba el control financiero y el seguimiento físico como herramientas de dominio. Mercedes, por su parte, intentaba poner límites ante lo que describió claramente como narcisismo y violencia psicológica, aunque cada intento de diálogo terminaba en una nueva escalada de agresiones por parte de su victimario. El punto de quiebre ocurrió el 29 de julio de 2023, una fecha que los peritos calificaron como el inicio del fin. A partir de la mañana de ese sábado, el monitoreo se volvió persecución física. Mercedes, aterrada, confrontó a Figueroa por haberla seguido, a lo que él respondió con justificaciones cínicas, negando su conducta violenta mientras intensificaba el acoso. La conversación degeneró rápidamente en insultos y amenazas directas. A las 16.38, Figueroa profirió la frase que hoy estremece a la opinión pública: Para mí estás muerta. A medida que avanzaban las horas, la presión psicológica se tornó inmanejable, llegando al punto de que el acusado utilizó el teléfono de uno de sus hijos para coaccionar a Mercedes. Ella, sumida en un estado de shock profundo, llegó a advertirle que su comportamiento estaba destruyendo la vida de todos. A pesar de los momentos de falsa calma y las súplicas de ella, el desenlace ya estaba marcado por la obsesión y el odio que Figueroa dejaba traslucir en cada interacción, donde incluso llegó a admitir que sentía el impulso de matarla antes de volver a la frialdad del control absoluto. La última etapa de esta reconstrucción digital revela un componente de crueldad psicológica difícil de digerir. Incluso en los días previos al crimen, Figueroa continuaba con los reproches, acusando a la víctima de abandonar sus responsabilidades familiares y utilizando la ironía para herir sus sentimientos. El mensaje final, enviado el 3 de agosto, muestra a un hombre que mantenía el control hasta el último aliento, despreciando la búsqueda de felicidad de Mercedes. Esta evidencia digital es, para la querella, la prueba irrefutable de que no hubo arrebato ni locura momentánea, sino una planificación deliberada basada en una misoginia sostenida. El juicio continúa mientras la sociedad salteña sigue de cerca cada detalle de esta historia de horror, donde el lenguaje se convirtió en un arma de destrucción masiva. La fiscalía confía en que este cúmulo de pruebas no deje lugar a dudas sobre la culpabilidad de Figueroa, subrayando que detrás de cada mensaje había una intención consciente de anular a la víctima antes de arrebatarle la vida de manera definitiva en el fatídico desenlace que conmocionó a todo el país





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