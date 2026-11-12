El Rally Mundial regresa a Argentina en 2028 tras confirmación oficial de la WRC

La FIA confirma que Córdoba recibirá el Campeonato Mundial de Rally en 2028, cerrando una ausencia de ocho años y reactivando la tradición deportiva en la provincia.

La ciudad de Córdoba, ubicada en la provincia homónima de Argentina, volverá a ser sede del Campeonato Mundial de Rally ( WRC) a partir del año 2028. Esta noticia fue confirmada oficialmente por la Fédération Internationale de l'Automobile ( FIA), el organismo rector del automovilismo global, tras ocho años de ausencia de la categoría reina del rally en el territorio argentino.

Confirmación Oficial del Regreso del Rally

La decisión oficial de incluir a Córdoba en el calendario mundial se conoce gracias a la declaración pública de Mohammed Ben Sulayem, quien ostenta el cargo de presidente de la FIA. En un mensaje audiovisual difundido para anunciar la noticia, el mandatario deportivo resaltó la identidad nacional del país sudamericano como un factor determinante para este regreso.

Also read ¡Es oficial: vuelve el Rally Mundial a Córdoba en 2028!

Ben Sulayem enfatizó que Argentina posee una cultura arraigada en el deporte del motor, característica complementada por una afición apasionada y por la existencia de un terreno físico excepcional para la práctica competitiva. El presidente de la FIA también compartió que conserva recuerdos personales significativos de sus anteriores participaciones en las competencias realizadas en Córdoba.

Evaluación Técnica para la Adequación

El proceso para validar el regreso definitivo de la prueba de élite incluye un mecanismo de evaluación técnica riguroso. A principios del año 2027, la provincia mediterránea albergará una prueba candidata válida para el Campeonato de Rally FIA CODASUR, la máxima competencia regional.

Advertisement

Durante los tres días que se extienda dicho evento preliminar, los delegados acreditados de la FIA realizarán un monitoreo exhaustivo de múltiples variables operativas. Los indicadores críticos a analizar abarcan el desarrollo general de la prueba, el cumplimiento de estrictos estándares de seguridad, la eficacia de la asistencia médica, la calidad de la infraestructura disponible y la capacidad logística organizativa.

Solo si el evento preliminar supera satisfactoriamente este examen de idoneidad integral, la competencia estará habilitada oficialmente para agregarse al calendario definitivo de la temporada 2028 del campeonato mundial.

Contexto Político y Cronología

Aunque el acuerdo entre las partes estaba sellado desde la semana anterior a este anuncio, la fecha oficial de divulgación se posponía estratégicamente. Este retraso se debió a la presencia del Papa León XIV en la provincia argentina, una visita diplomática y religiosa que requirió priorizar la atención mediática.

Ben Sulayem vincula esta nueva etapa con su compromiso público de elevar el nivel competitivo en el país. En marzo de 2027, se celebrará el mencionado rally candidato en Córdoba, marcando así el primer paso concreto hacia la materialización de la visión deportiva anunciada a principios de este año.

Advertisement

Cierre de un Ciclo Histórico

El retorno del WRC a esta localidad cierra una pausa significativa en la historia del automovilismo argentino. La última edición que recibió a los pilotos de la categoría máxima se disputó en el año 2019, antes de que la pandemia global interrumpiera la continuidad de muchos calendarios internacionales.

La ausencia de ocho años en el calendario mundial representa un periodo de reconstrucción para la infraestructura y la organización local. La confirmación de la fecha de 2028 indica un plan a mediano plazo que busca reinsertar a la región en el mapa global del automovilismo de velocidad bajo los más altos estándares de la FIA.