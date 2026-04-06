El rally del petróleo impulsa expectativas inflacionarias y pone en jaque la baja de tasas a nivel global

El aumento en los precios del petróleo está generando un cambio radical en las expectativas de inflación y política monetaria a nivel global. El mercado descarta recortes de tasas de la Fed y anticipa un escenario de tasas más altas, lo que impacta en la renta fija local y genera incertidumbre económica.

El reciente repunte en los precios del petróleo ha generado un aumento significativo en las expectativas de inflación a nivel global, lo que ha provocado un cambio drástico en las perspectivas del mercado sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) .

Inicialmente, se anticipaban recortes en las tasas de interés para el año 2026, pero el alza en el precio del crudo ha llevado a un escenario en el que se descarta la posibilidad de dichas reducciones, e incluso se contempla la posibilidad de un aumento en las tasas. Esta nueva realidad plantea riesgos importantes para economías como la argentina, especialmente en el ámbito de la renta fija, que ya se encuentra en un proceso de corrección. Los analistas ahora anticipan que la Fed mantendrá las tasas de interés en su rango actual (3,5% - 3,75%) durante al menos el próximo año y medio, modificando por completo las expectativas previas. Este cambio en las perspectivas del mercado es consecuencia directa del incremento en el precio del petróleo, que ha pasado de 55 dólares a 97 dólares por barril en lo que va del año. Esta situación, además, no solo afecta a Estados Unidos, sino que tiene un impacto global, obligando a los bancos centrales de todo el mundo a reconsiderar sus políticas monetarias. El mercado ahora prevé una política monetaria más restrictiva a nivel global, lo que implica que la Fed podría no solo abandonar la idea de bajar las tasas, sino también considerar subirlas. Esta situación afecta a varios países, como Inglaterra, donde se espera que el Banco de Inglaterra (BoE) suba las tasas en tres ocasiones durante 2026. Para Canadá y Europa, el mercado ahora anticipa ajustes en sus políticas monetarias, contrariamente a las expectativas previas de mantener las tasas sin cambios. Países como Australia, Japón y Nueva Zelanda también podrían verse afectados, aunque en menor medida. El escenario de 'inflación más alta por más tiempo' se consolida en Estados Unidos, impulsado por el aumento de precios en combustibles, minerales estratégicos y alimentos, junto con el encarecimiento de la logística y el impacto de los aranceles y restricciones comerciales. La expectativa de recortes de tasas ha sido corregida drásticamente, pasando de anticipar dos reducciones en 2026 a un escenario donde no se esperan recortes hasta 2027, e incluso se contemplan probabilidades de subida de tasas. El mercado, por lo tanto, se prepara para un periodo de mayor restricción monetaria global, lo que podría afectar significativamente los activos de riesgo





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