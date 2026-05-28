A pesar de que los principales índices de Wall Street se encuentran en máximos, el rally reciente ha estado mayormente concentrado en acciones del sector tecnológico. El proceso de suba dentro de las acciones en Wall Street está teniendo particularidades importantes.

A pesar de que los principales índices de Wall Street se encuentran en máximos, el rally reciente ha estado mayormente concentrado en acciones del sector tecnológico.

El proceso de suba dentro de las acciones en Wall Street está teniendo particularidades importantes. Además de la verticalidad que se presentan en muchas acciones, en particular del sector tecnológico, el bullmarket no está siendo generalizado.

En cambio, lo que se evidencia es que el avance en los índices se encuentra altamente concentrado no solo en el sector tecnológico, sino que se encuentra focalizado en papeles relacionados con la inteligencia artificial. Cuando se analiza el índice Nasdaq igualmente ponderado, intentando dejar de lado la posición dominante de las grandes acciones tecnológicas dentro del índice, se destaca que la relación entre dicho índice y el Nasdaq 100 se encuentra en mínimos históricos.

Es decir, lo que refleja tal dato es que el índice tecnológico se encuentra fuertemente dominado por acciones como Nvidia, Apple, Google, Micro Technology, Amazon y otros papeles que se han disparado recientemente. Mirando hacia adelante, la infraestructura de IA y la energía están llevando la mayor parte de las revisiones de las ganancias por acciones (EPS) del S&P 500, mientras que el resto del mercado apenas se mueve.

Si se eliminan esos sectores, las estimaciones para 2027 están planas en lo que va del año, según el banco de inversión Goldman Sachs. Los analistas de Sailing Inversiones indicaron que el rally de Wall Street no es lo que parece desde afuera.

'Cuando uno mira los titulares como que el S&P 500 marcando nuevos máximos, la imagen que transmite es un mercado sano y generalizado. Pero por dentro la historia es diferente: un puñado de acciones vinculadas a inteligencia artificial está sosteniendo el índice mientras muchas empresas todavía no hicieron máximos o siguen por debajo de sus mejores niveles.

En este contexto, desde Sailing Inversiones advierten que son prudentes con las acciones en Wall Street, aunque ello no implica que se encuentren con una visión negativa. La razón por la que se mantienen con cierta cuatela es por el hecho de que ven que la inflación en Estados Unidos sigue siendo más persistente de lo que el mercado quisiera.

Además, advierten que la euforia concentrada en semiconductores e inteligencia artificial hace que las valuaciones ya reflejen escenarios muy optimistas. Finalmente, destacan que el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que hoy está negociando un posible alto al fuego de 60 días, pero cuyos riesgos de largo plazo no desaparecen con un acuerdo provisional.

'Preferimos empresas con buenos fundamentos que, por alguna razón, el mercado castigó demasiado y hoy cotizan lejos de sus máximos. Dentro de los grandes nombres tecnológicos, nos gustan Microsoft y Meta, que son precisamente las dos que menos subieron en este rally -cotizan alrededor de un 20% por debajo de sus récords históricos', detallaron. Fuera de tecnología, desde Sailing Inversiones ven a dos sectores interesantes como a los bancos estadounidenses (XLF) y el sector salud (XLV).

Finalmente, mantienen posición en empresas petroleras, principalmente Occidental Petroleum (OXY) y Exxon (XOM), no como una apuesta ofensiva sino como cobertura.

'Si el conflicto con Irán escala o las negociaciones se caen, el precio del petróleo subiría y estas posiciones actuarían como amortiguador para el resto del portfolio', detallaron. Haciendo foco exclusivamente sobre el S&P500, se encuentra que las 10 compañías dentro del índice explican casi el 40% del mismo. Es decir, nunca antes en la historia el S&P500 estuvo tan concentrado en pocos papeles ya que las 490 acciones restantes explican el 60% del mismo.

La tendencia alcista que desató el desarrollo de la IA provocó una de las mayores concentraciones en la historia, incluso superando otras burbujas pasadas. Los 'AI Big 10', que comprenden los Magníficos 7 más Broadcom, AMD y Micron, ahora representan un récord del 40% de la capitalización total del mercado de valores de EE. UU. Esto coincide con la concentración máxima de la burbuja de los Nifty Fifty de los años 70 y la Burbuja de las Puntascom de 2000.

Incluyendo las próximas mega OPI de OpenAI, Anthropic y SpaceX, la concentración del mercado relacionada con la IA se dispararía a cerca del 48%, superando todas las grandes burbujas registradas. Damián Vlassich, Team Lead de Estrategias de IOL Inversiones, detalló que, en materia de estrategias en acciones, la selectividad es clave.

'Desde nuestra área de estrategias estamos trabajando con un enfoque que parte de una convicción clara: en un mercado donde el rally está traccionado por pocas compañías y los múltiplos del S&P 500 no admiten demasiado margen de error, la respuesta no es salirse de la renta variable global, sino seleccionar con más criterio', afirmó Vlassic





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wall Street Rally Acciones Tecnológicas Inteligencia Artificial S&P 500 Inflación Conflicto Entre Estados Unidos E Irán

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Los gigantes de Wall Street alertan por salida de capitales de la regiónEl clima de optimismo financiero sobre América Latina comenzó a mostrar señales de agotamiento. Bank of America advirtió que los inversores globales están reevaluando su exposición a la región.

Read more »

Las acciones suben un 900% en Wall Street desde la crisis financiera y nadie quiere bajarseEl optimismo fue la única estrategia ganadora

Read more »

Nueva era en la FED: cómo recibió Wall Street a Warsh tras su juraLos mercados reaccionaron positivamente tras la jura del nuevo titular de la Reserva Federal. Cuál fue su mensaje sobre la inflación.

Read more »

Acciones argentinas escalan hasta 9% en Wall StreetLas acciones argentinas muestran subas tanto en la Bolsa de Estados Unidos como en la local por segundo día consecutivo, con firmas del sector financiero liderando el tablero.

Read more »