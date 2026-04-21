El radicalismo bonaerense impulsa una reforma para desdoblar las elecciones municipales

Líderes de la Unión Cívica Radical en Buenos Aires proponen que los municipios tengan autonomía para fijar fechas electorales propias, buscando una modernización del sistema y una mayor independencia administrativa frente al poder provincial.

El radicalismo bonaerense ha iniciado un movimiento estratégico con el objetivo de transformar el sistema electoral en la provincia de Buenos Aires .

Durante un reciente plenario sobre Reforma Política llevado a cabo en la Legislatura provincial, el intendente de Lobería, Pablo Barrena, puso sobre la mesa una propuesta disruptiva: la posibilidad de que cada uno de los 135 municipios bonaerenses tenga la potestad de celebrar sus elecciones en fechas separadas a los comicios nacionales y provinciales. Según Barrena, este modelo emularía los exitosos casos de provincias como Córdoba y Tierra del Fuego, donde la autonomía municipal ha permitido una mayor claridad en el debate de las agendas locales. El dirigente fue enfático al señalar que esta facultad no debería ser discrecional de los intendentes, ya que esto podría generar abusos institucionales. Al respecto, utilizó una metáfora política sobre el municipio de La Matanza para ilustrar el riesgo de que los jefes comunales dicten sus propias reglas de juego, subrayando la necesidad de que sea la Junta Electoral provincial el organismo encargado de fiscalizar y establecer las condiciones normativas bajo las cuales se desarrollarían estos procesos electorales desdoblados. Por su parte, el intendente de Balcarce, Esteban Reino, profundizó en la urgencia de fortalecer la autonomía municipal, un reclamo histórico que ha cobrado un nuevo impulso, particularmente en los distritos del interior de Buenos Aires. Para estos líderes radicales, la dinámica política de las ciudades más pequeñas difiere drásticamente de la complejidad del Conurbano, donde la cercanía entre el intendente y el vecino es el activo más importante de la gestión. Durante las exposiciones, los referentes de la Unión Cívica Radical evitaron deliberadamente discutir una reforma integral de la Constitución provincial, calificándola como una empresa política inviable en el actual contexto de fragmentación legislativa. En su lugar, el espacio optó por una estrategia de cambios graduales, proponiendo la implementación de la Boleta Única como una herramienta central para transparentar los procesos democráticos y modernizar el sistema electoral sin necesidad de grandes cambios constitucionales que requerirían consensos que hoy parecen inalcanzables. Finalmente, el encuentro fue el escenario de críticas severas contra las instituciones que regulan la vida cotidiana de los municipios bonaerenses. Roberto Pagni, ex convencional constituyente, cargó duramente contra el Tribunal de Cuentas, al cual calificó como un organismo arcaico que entorpece la labor ejecutiva. Según Pagni, resulta inadmisible que los intendentes reciban notificaciones por gastos realizados hace más de una década, una burocracia que paraliza la gestión y desincentiva la innovación administrativa. Como contrapunto, el panel destacó el modelo de Córdoba, elogiando la agilidad y la capacidad resolutiva de sus municipios. Los expositores coincidieron en que el futuro de la gestión pública en Buenos Aires depende de la capacidad del sistema para adaptarse a los nuevos tiempos, modernizando sus estructuras, otorgando más libertades a los intendentes para administrar sus distritos y garantizando que las elecciones locales se centren, efectivamente, en las problemáticas que afectan directamente a los ciudadanos de cada región sin la interferencia de las disputas nacionales





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