La neurocientífica y profesora del Área de Música de la Universidad de Burgos, Manuela del Caño Espinel, ha explicado en una charla académica por qué el género musical reguetón genera una respuesta cerebral tan particular. Los psicólogos coinciden en que elegir siempre el mismo lugar para sentarse demuestra un rasgo emocional fundamental. La especialista ha destacado que distintos estudios analizaron cómo reaccionaba el cerebro frente a varios estilos musicales utilizando resonancias magnéticas.

El rítmico del reguetón genera tonalidades que activan más áreas cerebrales y es el género musical que más activa el cerebro, según una neurocientífica y profesora del Área de Música de la Universidad de Burgos.

La especialista ha explicado en una charla académica que el estilo de música que genera una respuesta cerebral tan particular es el reguetón. Los psicólogos coinciden en que elegir siempre el mismo lugar para sentarse demuestra un rasgo emocional fundamental. La neurocientífica ha destacado que distintos estudios analizaron cómo reaccionaba el cerebro frente a varios estilos musicales utilizando resonancias magnéticas. El rítmico del reguetón suele ser más simple y genera tonalidades que activan más áreas cerebrales, según la especialista





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