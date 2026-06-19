El puenting en Argentina: adrenalina, normativas y seguridad tras un incidente en San Pablo

Un análisis del puenting en Argentina, sus regulaciones, requisitos de seguridad y popularidad en Mendoza y Salta, tras un reciente accidente en San Pablo que reactivó el debate sobre los riesgos de este deporte aventura.

La práctica del puenting, un deporte aventura que combina adrenalina y desafío al miedo, ha ganado popularidad en Argentina, especialmente en provincias como Mendoza y Salta .

Esta actividad, que no es apta para personas con problemas cardíacos, consiste en arrojarse desde un puente atado a cuerdas elásticas, experimentando una caída libre seguida de un pendulum. Recientemente, un incidente en San Pablo, donde una persona fue lanzada sin la cuerda de seguridad por error, reabrió el debate sobre las medidas de seguridad en este deporte.

En Argentina, el puenting se practica desde finales de los años 80 bajo normativas que regulan el turismo aventura, con operadores registrados principalmente en Mendoza y Salta. En Mendoza, la localidad de Cacheuta, a 30 kilómetros de la ciudad, es uno de los sitios más demandados, especialmente en fines de semana largos y vacaciones, gracias a su combinación con termas y senderismo.

Los operadores, como Puenting Mendoza, propiedad de Leandro Villegas, exigen requisitos de peso (mínimo 50 kilos) y edad (desde los 12 años para saltar solos), aunque niños desde los 4 años pueden hacerlo acompañados. El equipamiento, importado de Estados Unidos, incluye arneses que sujetan todo el cuerpo y cuerdas biodinámicas que deben cambiarse cada 12 a 18 meses.

La experiencia dura apenas cuatro segundos y tiene un costo de 55.000 pesos para puenting y 65.000 para bungee, con descuentos por combinar ambos. En Salta, el operador Extreme Salta realiza saltos desde una rampa metálica a 40 metros de altura, con rescate en embarcación. Las empresas deben contar con seguros de responsabilidad civil, estudios técnicos de la estructura y guías de montaña capacitados. En Mendoza, el control lo realizan el ente de turismo provincial y el municipio.

El protocolo incluye caminatas grupales al puente, revisión de equipos y la opción de que los guías empujen a quienes tienen miedo; solo el 1% se arrepiente. La actividad se suspende solo por tormentas severas o granizo, y se realiza incluso con viento zonda. La seguridad es prioridad, con líneas de seguridad secundarias y rotación de guías para evitar errores





clarincom / 🏆 3. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Puenting Deporte Aventura Turismo Extremo Mendoza Salta Seguridad

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fierro Hotel Buenos Aires expande a Mendoza con un proyecto hotelero de gran envergaduraLa empresa Fierro Hotel Buenos Aires está a punto de expandirse a Mendoza con un proyecto hotelero de gran envergadura. Holloway, el fundador de la empresa, vio la oportunidad de invertir en la región y desarrollar casi 28 hectáreas adicionales con viviendas de pequeñas dimensiones.

Read more »

Recuperan un pony robado en Mendoza tras ser detectado en plataforma de ventas en líneaLas autoridades de Mendoza recuperaron un pony que había sido sustraído, luego de localizarlo en una plataforma de ventas en línea. El animal fue trasladado a un predio habilitado para su resguardo, en un caso que recuerda otro episodio similar en Misiones donde un caballo fue hallado gracias a redes sociales.

Read more »

Investigan la muerte del creador de la estatua de San La Muerte en Santiago del EsteroLa Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento de Daniel Quinteros, quien construyó una escultura de 13 metros de la deidad pagana en La Banda. Se ordenó autopsia y se analizan evidencias para descartar criminalidad.

Read more »

Santiago del Estero: investigan el fallecimiento del hombre que construyó una estatua de San La MuerteDaniel Oscar Quinteros tenía 58 años y se hizo conocido por crear una estructura gigante del santo pagano.

Read more »