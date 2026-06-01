El psicólogo Gabriel Rolón analiza el FOMO en los adolescentes y la República de La Boca: historia detrás del "Estado" que nació de una rebelión genovesa

El psicólogo Gabriel Rolón analizó lo que experimentan los adolescentes cuando sienten que "se pierden de algo" en las redes sociales y esto les genera ansiedad y la necesidad de estar conectados a las redes sociales porque deben estar al tanto de todo lo que ocurre. Surge del temor constante a quedar fuera de experiencias ajenas, un fenómeno intensificado por la virtualidad. Sobre eso, el experto dejó en claro que hay que ser conscientes de que se debe perder algo en la vida y que el nivel del dolor va a ir de la mano del nivel de amor que uno tenía por lo que perdía. También advirtió que "Mirá que todo el tiempo te estás perdiendo cosas en la vida. Hay veces que estamos tan distraídos que no nos damos cuenta". La República de La Boca: la historia detrás del "Estado" que nació de una rebelión genovesa y hoy tiene un gobierno con 25 ministerios. Era miedosa y la adoptaron conociendo su carácter; pero cuando se zafó del arnés y se perdió en el bosque la reacción fue inesperada: "Ya no la queremos".

El psicólogo Gabriel Rolón analizó lo que experimentan los adolescentes cuando sienten que "se pierden de algo" en las redes sociales y esto les genera ansiedad y la necesidad de estar conectados a las redes sociales porque deben estar al tanto de todo lo que ocurre.

Surge del temor constante a quedar fuera de experiencias ajenas, un fenómeno intensificado por la virtualidad. Sobre eso, el experto dejó en claro que hay que ser conscientes de que se debe perder algo en la vida y que el nivel del dolor va a ir de la mano del nivel de amor que uno tenía por lo que perdía. También advirtió que "Mirá que todo el tiempo te estás perdiendo cosas en la vida.

Hay veces que estamos tan distraídos que no nos damos cuenta". La República de La Boca: la historia detrás del "Estado" que nació de una rebelión genovesa y hoy tiene un gobierno con 25 ministerios. Era miedosa y la adoptaron conociendo su carácter; pero cuando se zafó del arnés y se perdió en el bosque la reacción fue inesperada: "Ya no la queremos"





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