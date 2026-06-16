El proyecto minero Vicuña ingresa al RIGI con una inversión inicial de u$s9.700 millones

El proyecto minero Vicuña, que lidera la sociedad entre BHP y Lundin Mining en San Juan, fue admitido en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) bajo la categoría PEELP. Otorga beneficios fiscales por 40 años y promete ser el mayor emprendimiento minero de Argentina, con una producción anual proyectada de 400.000 toneladas de cobre y exportaciones por u$s6.000 millones anuales.

El proyecto minero Vicuña , considerado el mayor emprendimiento minero de la historia argentina y uno de los cinco proyectos de cobre más grandes del mundo, ha sido oficialmente admitido en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones ( RIGI ) bajo la categoría PEELP (Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo).

La noticia fue confirmada tras el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, y marca un precedente clave para el desarrollo de la minería en el país. La iniciativa, impulsada por la sociedad conformada por la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining, prevé una inversión inicial de 9.700 millones de dólares que podría escalar hasta 18.000 millones en una década.

Los depósitos Josemaría y Filo del Sol, ubicados en la provincia de San Juan, en la frontera con Chile, concentran reservas de clase mundial que posicionan a Argentina como un territorio con alto potencial en un contexto de demanda creciente del cobre para la electrificación global. El ingreso al RIGI otorga al proyecto estabilidad fiscal y legal por 40 años, un beneficio fundamental para una inversión de tan largo aliento.

Según fuentes de la compañía, la aprobación constituye un paso importante para acompañar el desarrollo de Vicuña, que ya genera empleo, contratación de servicios y actividad económica en San Juan y la región. El proyecto se estructuró en tres etapas: la primera se enfoca en el depósito Josemaría con una mina a cielo abierto y una planta concentradora; la segunda incorpora los recursos de óxidos de Filo del Sol para ampliar la capacidad productiva con mineral que requiere menor procesamiento; y la tercera fase prevé la expansión de la planta y el desarrollo de los sulfuros de Filo del Sol, incluyendo infraestructura estratégica como una planta desalinizadora y un sistema de transporte de concentrado.

Se estima que la producción promedio anual será de 400.000 toneladas de cobre y que las exportaciones durante la fase operativa podrían alcanzar los 6.000 millones de dólares anuales, un monto similar al total exportado por toda la industria minera argentina en 2025, año que marcó un récord de 6.037 millones. El proyecto también tendrá un fuerte impacto en el empleo local: se calcula que el 90% de la mano de obra será de origen sanjuanino.

Actualmente Vicuña emplea a 2.615 trabajadores a nivel global, de los cuales 580 son directos y 1.841 trabajan en empresas contratistas; entre los empleados directos, más del 81% son oriundos de San Juan. En la etapa de construcción, la demanda de mano de obra trepará hasta los 12.000 trabajadores, alojados en un complejo habitacional que empezará con 2.500 camas y se podrá escalar hasta 6.000.

El CEO de Vicuña, Ron Hochstein, definió el proyecto como una oportunidad transformacional para la Argentina, destacando que uno de los distritos de cobre sin desarrollar más relevantes del mundo tiene el potencial de impulsar el crecimiento económico a largo plazo mediante inversión extranjera, empleo y mayores ingresos por exportaciones. No obstante, la adjudicación del campamento Batidero a un consorcio asiático provocó controversia en la industria local al imponerse con una oferta de 52 millones de dólares frente a los 70 millones cotizados por la empresa nacional Modular Homes; la diferencia de 18 millones equivale al 0,1% del total de la inversión proyectada.

Pese a ello, las autoridades y la compañía enfatizan que sin herramientas como el RIGI, que incluye exención de aranceles de importación para bienes de capital e insumos, un proyecto de esta magnitud no sería viable. La decisión final de los accionistas se espera antes de fin de año, lo que podría definir el despegue definitivo de una minería que hoy es marginal pero que aspira a convertirse en un actor relevante del mercado global, impulsada por la electrificación, las energías renovables y los vehículos eléctricos





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